Головна Думки вголос Данило Гетманцев
search button user button menu button
Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики

«Сірий» ринок Інтернету. Час приводити до тями

glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Держава хоче, щоб сірий ринок фіксованого Інтернету почув її заклик перейти в легальну площину ведення бізнеса
ілюстративне фото: Depositphotos

«Держава має достатньо інструментів, щоб приводити тих, хто не хоче жити за європейськими стандартами ведення бізнесу, до тями»

Останнім часом маємо на слуху з десяток «сірих» і «чорних» схем із сплати податків і ведення бізнесу, які поступово вичавлюються з нашого життя. Згоден, що через спротив різноманітних кланів, які паратизували на цих схемах останні 30+років, процес із знищення кормової бази тіньової економіки йде не так швидко як хотілось б, але ці зміни невідворотні, і будуть лише посилюватись у ході перемовин і виконання умов про вступ до ЄС. 

Ось лише декілька прикладів, де маємо результат.

Лікеро-горілчана галузь. Податкова ефективність з ПДВ по її підприємствах за три роки зросла більш ніж у півтора рази. Є підприємства, де податкове навантаження збільшилось удвічі, у декого – з нуля до найвищого по галузі рівня.

Ювелірна промисловість – рік до року маємо збільшення цього показника у 2,2 рази.

Ринок пального, тютюнових виробів, гральний бізнес – ми змушуємо починати працювати по чесному, по закону.

Нас все більше починає чути ринок електроніки, де роками звикли продавати дорогі бренди через ФОП, мінімізуючи податки.

Сьогодні напишу про сферу менш публічну, яка, використовуючи те, що вона не дуже «на виду», все ще намагається жити і працювати по старому.

Йдеться про надавачів доступу до фіксованого зв’язку та Інтернету. 

Галузь доволі багата, а в умовах, коли через часті знеструмлення вона залишається працювати стабільно – вона має додаткові переваги та, відповідно, зростання виручки. Загальні доходи від надання послуг фіксованого зв’язку у 2023 році склали 21,2 млрд. грн., зростання порівняно з попереднім роком на 33,3% (для порівняння – доходи операторів мобільного зв’язку – 61,7 млрд. грн., темпи збільшення порівняно з 2022 роком – лише 9,8%).

Середній дохід на одного користувача послуг фіксованого зв’язку – 219 грн. (проти 102,1 грн. у мобільного).

Тож зрозуміло, що сегмент фіксованого зв’язку та Інтернету не зміг не скористатись можливістю масово маскуватись під фізичних осіб-підприємців.

Адже вигода безсумнівна – отримуючи від одного користувача 219 грн. доходу, при використанні спрощеної системи оподаткування з них сплачується усього 10,95 грн. (!!!) податків, тоді як податкове навантаження на загальній системі склало б 75,34 грн. – у сім разів вище.

Які це має наслідки?

Для держави:

  • великі недонадходження податків та платежів єдиного соціального внеску;
  • несплата митних платежів та інших офіційних зборів під час ввезення телеком-обладнання в Україну;
  • менший рівень залучення інвестицій;
  • ще один спотворений ринок послуг, де одні гравці мають безсумнівні переваги над іншими через мімікрію під мікро-бізнес.

Для споживача:

  • низький рівень безпеки мереж, насамперед через ввезення та використання несертифікованого та неякісного телеком-обладнання, а нерідко і просто нелегального імпорту;
  • через це – гірша якість послуг;
  • незахищеність персональних даних.

Для тих, хто працює на сірих провайдерів:

  • приховані трудові відносини, що згодом виллється у нестачу страхового стажу та дуже низькі пенсії;
  • відсутність соціальних гарантій для працівників – у частині оплати праці, понаднормової роботи, відсутності відпусток належної тривалості тощо.

Одним словом – у програші усі, окрім, зрозуміло, сірих провайдерів.

Спробуємо оцінити масштаби тіньового ринку.

Суб'єкт господарювання, що надає фіксований доступ до Інтернету, зобов’язаний використовувати автоматизовану систему та має бути зареєстрованим в RIPE* NCC для роботи в UA-просторі.

Всього суб’єктів господарювання в Реєстрі регулятора електронних комунікацій – більше 4,5 тисяч постачальників (понад 3,8 тисяч – надають послуги фіксованого Інтернету), з яких майже 2,5 тисячі – фізичні особи-підприємці.

Не мають власних, або орендованих ІР-адрес – близько 3,5 тисяч, які працюють фактично у сірій зоні.

Щоб підтвердити масштаби тіні в сфері надання послуг фіксованого зв’язку та Інтернету, достатньо поглянути на минулорічний рівень капітальних інвестицій:

  • майже 70% їх загального розміру забезпечили усього 4 компанії;
  • хоч щось інвестували у свою роботу і розвиток тільки 897 провайдерів, при цьому 582 зуміли вкластися у суму… менше 1000 гривень.

Як це працює на практиці?

Компанії створюють цілий ряд юридичних осіб на спрощеній системі оподаткування або залучають ФОП для надання послуг в межах міста, спального району, групи будинків чи навіть окремо взятого будинку.

Дроблення залежить від масштабів бізнесу: інколи це може бути 2-5 ФОП, а «чемпіони ринку» мають близько 300 суб'єктів господарювання (ФОП та юридичних осіб) на спрощеній системі оподаткування.

Наведу пару прикладів:

Відомий оператор «Т», який пропонує телебачення та Інтернет і має понад 320 тисяч абонентів. Насправді це мережа, до якої входить 288 (!!!) суб’єктів господарювання.

Інший провайдер «Л», який обслуговує більше 210 тисяч абонентів, де-факто складається з 80 «спрощенців».

На двох разом ці «лідери ринку» отримали дохід у розмірі 1,44 млрд. грн..

А держава, своєю чергою, через існування по суті «внутрішнього офшору» у вигляді спрощеної системи оподаткування при наданні послуг з доступу до мережі Інтернет втрачає більше 3 млрд. грн. на рік.

Хочу, щоб сірий ринок фіксованого Інтернету почув цей сигнал.

Мова йде не тільки про втрати держави, що під час триваючої повномасштабної війни, коли кожна копійка на рахунку – досить цинічно.

Ми рухаємось до ЄС, де такий «спосіб» використання спеціального режиму підтримки малого і мікробізнесу є категорично неприйнятним, про що ми неодноразово чули від наших міжнародних партнерів.

Навмисно не називаю повні назви згаданих компаній, а також інших, які працюють за подібними схемами, тому що розраховую, що вони, маючи багатомільйонні обороти, змінять свою поведінку.

Якщо ні – держава має достатньо інструментів, щоб приводити тих, хто не хоче жити за європейськими стандартами ведення бізнесу, до тями, послідовно закриваючи ті шпарини, які ще залишаються для того, щоб великі компанії маскувалися під малий бізнес, діючи на шкоду інтересам держави.

Читайте також:
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: податки бізнес інтернет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китай в своїх заявах неодноразово погрожував Україні. Україна, маючи сильні аргументи щодо недоброчесності Китаю, воліє відмовчуватися
Китай і Україна. Що під маскою у Сі Цзіньпіна геополітика
27 липня, 09:07
У Європі з'являться паспорти для перегляду еротичних фльмів
Іспанія вводить «порнопаспорти» для захисту неповнолітніх
5 липня, 11:34
Джефф Безос вирішив продати частину своїх акцій
Джефф Безос планує продати акції Amazon: що відомо про угоду
4 липня, 11:43
Черняк був одягнений в чорне худі з написом «I'm Ukrainian»
Бізнесмен, якого СБУ підозрює у в фінансуванні агресії РФ, вболівав за Світоліну на Вімблдоні
4 липня, 10:47
Ключовим чинником впливу імпорту електроенергії є її вартість
Зростає загроза скорочення виробництва: бізнес звернувся до уряду
8 липня, 15:49
Експерт розповів, що для пересічного громадянина зміна малопомітна, однак великі промислові споживачі електроенергії негативно висловлюються про цю ініціативу
Перехід на єдиний тариф на розподіл електрики зашкодить економіці та євроінтеграції України – експерт
16 липня, 16:05
Співробітникам компанії CrowdStrike компанія подарувала картки на додаткову їжу чи каву
Глобальний збій Windows: працівники, які усували проблему, отримали оригінальний бонус
26 липня, 07:18
Poбepт Kійocaкі поділився фінансовими прогнозами і дав поради
Чac зapoбляти гpoші уві cні: відомий інвестор дав поради щодо долара і криптовалюти
24 липня, 06:00
Кабінет міністрів повинен протягом місяця розробити нормативну базу, необхідну для реалізації закону
Ввезення енергетичного обладнання без мита та ПДВ: Зеленський підписав закони
26 липня, 20:45

Данило Гетманцев

«Сірий» ринок Інтернету. Час приводити до тями
«Сірий» ринок Інтернету. Час приводити до тями
Росія має заплатити за все. Як її змусити?
Росія має заплатити за все. Як її змусити?
Профіцит платіжного балансу тримається на міжнародній допомозі
Профіцит платіжного балансу тримається на міжнародній допомозі
«Економічний безвіз». Що треба встигнути?
«Економічний безвіз». Що треба встигнути?
Оперативні дані Мінфіну, або Чому Кличку не личить розповідати про авторитаризм
Оперативні дані Мінфіну, або Чому Кличку не личить розповідати про авторитаризм
Ринок праці. Невтішні тенденції
Ринок праці. Невтішні тенденції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
146K
Звільнений комбриг 80-ї бригади про розмову з Сирським: До спільного знаменника не прийшли
140K
«Оголошую Росію поза законом на вічні часи. Бомбардування почнеться через п’ять хвилин»
32K
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
29K
Дозвіл Червінському на викрадення літака РФ: Залужний відмовився від коментарів
26K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
15K
Олімпіада. Хижняк переміг боксера з Бахмута та перебуває за крок від нагороди

Новини

Залужний відвідав концерт у Лондоні (фото)
Сьогодні, 14:24
Масована атака на Київ, пожежа в Курській області: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
США міркують над санкціями проти Венесуели через результати виборів
Вчора, 11:13
Бронза Харлан на Олімпіаді, протести у Венесуелі: головне за ніч
Вчора, 06:37
Зухвале вбивство іноземця за Bitcoin. Столичні поліцейські затримали підозрюваних
29 липня, 10:53
Енергетики ДТЕК повернули світло жителям п'яти районів Донеччини та Дніпропетровщини після обстрілів
28 липня, 15:59

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua