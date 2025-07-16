Бухгалтерки в дії. Скільки фінансових звітів за минулий рік подали жінки

У бухгалтерському обліку в Україні домінують жінки

За даними Держстату, майже півмільйона фінансових звітів компаній налічується за 2024 рік. Лише половина з них містить ім'я бухгалтера, що формував цей звіт. У 69% – це жінки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Зазначається, що 438 940 річних фінансових звітів здав український бізнес за 2024 рік. З майже пів мільйона звітів лише 55% містять ім’я бухгалтера – 242 329 звітів.

Варто зазначити, що у бухгалтерському обліку в Україні домінують жінки. Серед тих компаній, які все ж вказали дані відповідального бухгалтера, 69% – це жінки.

Найбільш продуктивний бухгалтер країни подав звіти по 42 компаніях. На другому місці фахівець із 34 звітами. Замикає трійку бухгалтер, що подав дані по 29 компаніях. З десяти найпродуктивніших бухгалтерів лише четверо – чоловіки.

Співвідношення чоловіків і жінок за звітами Інфографіка: «Опендатабот»

За словами фахівців, скласти повну картину неможливо, оскільки лише у половині звітів наявні дані про особу, відповідальну за ведення бухобліку (в більшості випадків це головний бухгалтер). Але в деяких компаніях, переважно, невеликих, обов’язки головного бухгалтера може виконувати директор.

Нагадаємо, сьогодні, 16 липня, в Україні відзначають професійне свято – День бухгалтера. Цього дня заведено вітати всіх бухгалтерів, аудиторів та економістів державних та приватних підприємств. Дата свята встановлена тому, що саме 16 липня у 1999-му році було прийнято Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Бухгалтери – люди, що роблять рутинну, проте таку потрібну справу: працюють з фінансовими документами. Бухгалтерську справу шанують по всьому світу: це настільки престижна професія, що має й своє міжнародне свято – 10 листопада. Тож українці відзначають День бухгалтера двічі на рік.

До слова, головна бухгалтерка однієї зі столичних фірм привласнила понад 1,7 млн грн з рахунків компанії. Жінці повідомлено про підозру.