До Клубу білого бізнесу потрапили компанії, повʼязані з підсанкційними особами

У жодному з бізнесів офіційно немає російського сліду

7 997 компаній потрапили до Клубу білого бізнесу. Однак у списку присутні підприємства, що мають зв’язки з підсанкційними особами, не відповідають стандартам, а у 24 компаніях з переліку на початок повномасштабної війни були власники з РФ. Про це повідомляє «Опендатабот».

Наразі в жодному з бізнесів офіційно немає російського сліду. Від початку повномасштабної війни в України діє мораторій на зміну реєстраційних даних у компаніях з власниками з Росії, окрім кількох, чітко визначених законом, випадків.

Дохід компаній з Клубу білого бізнесу інфографіка: «Опендатабот»

Аналітики вивчили компанії, що потрапили до довіреного переліку Державної податкової служби, та виявили серед них представників, пов’язаних з підсанкційними особами спільним бізнесом. Так, дві компанії належать до групи братів Козак, власники якої мають звʼязок з групою Віктора Медведчука. Також у списку є бізнеси, що мають звʼязок з корпорацією «Алеф», якою володіє підсанкційний Вадим Єрмолаєв, та Burisma Group, власник якої знаходиться у Реєстрі корупціонерів тощо.

Також санкції нещодавно було накладено на Юрія Бойка – два бізнеси з його групи також серед білих бізнесів.

Компанії у Клубі білого бізнесу інфографіка: «Опендатабот»

42% компаній з Клубу білого бізнесу заробляють від 10 до 100 млн грн на рік – це 3,3 тис. бізнесів. Ще 177 компаній можуть похвалитися доходом понад 1 млрд грн (2,2%). Ще 208 учасників Клубу не подали звітність до Держстату за 2023 рік, відповідно, оцінити їх фінансові показники наразі неможливо.

Майже чверть представників білого бізнесу зосереджено у столиці – 1 927 компаній. Ще 10% або 794 компанії зареєстровані на Дніпропетровщині. Замикає трійку Київщина – 594 компанії або 7%.

Сфери компаній з Клубу білого бізнесу інфографіка: «Опендатабот»

16% або 1 275 компаній з білого списку працюють у сфері гуртової торгівлі. На другому місці сільське господарство – 1 120 бізнесів (14%). Нерухомістю займаються 675 компаній (8,4%), а обслуговуванням будинків та територій – 359 компаній (4,5%). Медична галузь замикає п’ятірку – 312 компаній (3,9%).

Нагадаємо, у червні 2024 року парламент у другому читанні підтримав законопроєкт №11084 про Клуб білого бізнесу, який стосується податкових перевірок.

Вже у липні президент України Володимир Зеленський підписав закон про створення в Україні Клубу білого бізнесу, що передбачає боротьбу з тіньовою економікою.