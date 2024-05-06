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Російська нафтогазова галузь страждає через мобілізацію – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російська нафтогазова галузь страждає через мобілізацію – Bloomberg
Компанії нафтогазового сектору РФ пропонують претендентам на роботу великі зарплати, проте з ними конкурує держава
фото з відкритих джерел

Брак кадрів б'є по підприємствах у всіх сферах російської економіки

Нафтогазова промисловість Російської Федерації зіштовхнулась з нестачею робочої сили через мобілізацію росіян на війну проти України. Про це пише Bloomberg.

За даними звітів Центрального банку Росії, брак кадрів б'є по підприємствах у всіх сферах економіки. Зокрема, у нафтогазовому секторі Росії цього року не вистачає близько 40 тис. співробітників. Галузь збільшила кількість онлайн-оголошень про вакансії в першому кварталі на 24% порівняно з попереднім роком, шукаючи не тільки кваліфікований персонал, а й низькокваліфікованих працівників.

Представник російського сервісу з пошуку роботи повідомив виданню, що брак кадрів торкнувся багатих галузей, маючи на увазі нафтогазовий сектор РФ. Він уточнив, що компанії пропонують претендентам на роботу великі зарплати, проте з ними конкурує держава, яка переманює людей на військову службу.

Також людей заманюють великими зарплатами на оборонні заводи російської оборонної корпорації «Ростех», яка підняла оплату праці на понад 17%.

Журналісти зазначають, що ще одним наслідком агресії Росії проти України стало обмеження припливу робочої сили з-за кордону.

«Міжнародні санкції послабили рубль, посилили інфляцію і ускладнили міжнародні грошові перекази, що зробило Росію менш привабливою для мігрантів із країн колишнього СРСР», – зазначено в матеріалі.

Минулого року офіційний чистий приплив іноземних мігрантів у країну склав майже 110 тис. осіб, що становить лише чверть від рівня 2021 року.

Одразу після вторгнення в Україну російський нафтогазовий сектор виявився об'єктом міжнародних санкцій, покликаних знизити доходи Кремля. Однак галузь продовжує працювати, надаючи Росії кошти, необхідні для відправки солдатів на передову і закупівлі зброї для обстрілів українських міст.

«Брак робочої сили порушує питання про те, чи зможе російська нафтогазова галузь підтримувати такі показники в довгостроковій перспективі», – пише Bloomberg.

Нагадаємо, атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи (НПЗ) призвели до різкого скорочення експорту нафтопродуктів.

До слова, атаки українських безпілотників по нафтопереробних заводах РФ змусив Кремль захищати власну територію, водночас воюючи проти свого сусіда. Проте атаки також призвели до немислимого – у Росії закінчується бензин.

Читайте також: Як атаки на російські нафтозаводи вплинули на світові ціни на нафту
Теги: санкції війна мобілізація росіяни нафта газ пальне

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