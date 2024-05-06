Експрессекретарка Зеленського розпочала власний бізнес

Мендель за гроші зібралася пояснювати українцям, які види навчання вони можуть здобути в ЄС і США

Колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського та журналістка Юлія Мендель почала новий бізнес. Йдеться про курси для українців під назвою «Освіта за кордоном», зазначено на сайті курсу.

Зокрема, за інформацією на сайті, «Освіта за кордоном» – мультивекторний курс з елементами застосування штучного інтелекту, в якому детально пояснено, які види навчання українці можуть здобути в ЄС і США.

«Як знайти потрібну освітню програму чи стажування, як пройти їх безкоштовно. Це покроковий курс з детальними прикладами і найсучаснішими ресурсами, який відкриє двері в успішне майбутнє», – йдеться в повідомленні.

Ціна курсу варіюється від 395 до 600 грн. Зокрема, за 600 грн покупець отримає освітній курс та доступ до приватного Telegram-каналу від самої Мендель.

Колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського розпочала новий бізнес скріншот

Як зазначає Мендель у відео на сайті, починаючи від майже 400 грн експрессекретарка президента України «дарує свої знання і досвід».

Нагадаємо, у червні 2019 року Юлія Мендель стала речницею президента Зеленського, вигравши конкурс на цю посаду, у якому брало участь приблизно 4 тисяч осіб.

30 квітня 2021 року у ЗМІ з'явилася інформація, що Мендель написала заяву про звільнення. 9 липня того ж року президент Зеленський підписав укази про звільнення Мендель і призначення на цю посаду Сергія Никифорова.

Згодом журналістка та колишня речниця президента України Юлія Мендель поскаржилася, що не може похвалитися гарним фінансовим становищем.

До слова, колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що під час її роботи із командою Зеленського постійно траплялися конфлікти із заступником керівника Офісу президента Кирилом Тимошенком.