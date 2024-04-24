Hugo Boss продає свій бізнес у Росії

Придбати частку відомого німецького бренду вирішив гуртовий постачальник Stockmann

Компанія Hugo Boss знайшла покупця свого бізнесу у РФ. Відповідна угода вже укладена, а у третьому кварталі цього року, вона має бути повністю завершена. Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, придбати частку відомого німецького бренду вирішив гуртовий постачальник Stockmann.

Hugo Boss пішов з російського ринку практично одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Спочатку компанія згорнула роздрібну торгівлю, а потім зупинила онлайн-замовлення та рекламу бренду в Росії у 2022 році.

Після тривалої перерви в роботі, компанія вирішила нарешті продати активи. Водночас Hugo Boss не повідомляє про те, на яких умова компанія виходить з російського ринку. За стандартною процедурою у не російського бізнесу російська влада вимагає продавати активи зі знижкою як мінімум 50%.

Реалізація угоди про продаж активів, за повідомленням німецького будинку моди, створить умови за яких бренд жодним чином не буде репрезентований на території країни-агресора.

Вихід з ринку відбувався поступово, але під тиском громадськості, яка неодноразово нагадувала цьому бізнесу про необхідність припинення будь-яких ділових відносин із Росією. Гуртові поставки в Росію деяких видів товарів у компанії пояснювали завершенням виконання угод. В цілому ринок Росії та України для цього виробника складає 3% від обороту.

Нагадаємо, компанія Inditex, яка володіє магазинами одягу Zara та Bershka, продає свій бізнес у РФ. Дозвіл на це вона отримала від влади країни-агресорки. Зазначається, що в Росії кожна західна компанія, яка продає або передає свій бізнес до РФ, зобов’язана отримати дозвіл російської комісії з іноземних інвестицій. Inditex, який є найбільшим у світі ритейлером одягу, отримав таку згоду наприкінці березня та продає свій бізнес компанії з ОАЕ. Наразі сама угода ще не проведена.

Раніше повідомлялося, що популярний шведський ритейлер H&M уперше після початку повномасштабної війни повернувся на український ринок.

До слова, з початку повномасштабного вторгнення в Україну чимало міжнародних компаній припинили роботу на території країни-агресора. Проте деякі відомі бренди продовжують спонсорувати Росію.