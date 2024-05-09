Вироблені в Україні супутникові системи потрапляють до РФ – розслідування

У медіа регулярно зʼявляються свідчення про передачу систем Gilat російській армії на фронт

Вироблені в Україні системи супутникового інтернет-звʼязку Gilat SkyEdge масово імпортуються в Росію, де їх можуть використовувати на війні. Про це йдеться в розслідуванні «Слідство.Інфо».

Системи Gilat SkyEdge для ізраїльської корпорації Gilat Satellite Networks виробляє в Ужгороді завод американської аутсорсингової компанії Jabil Circuit.

Із початку 2000-х компанія Gilat Satellite Networks допомагала росіянам розбудовувати мережу супутникового звʼязку як для приватних потреб, так і для державного сектора.

Також Gilat є партнером найбільших операторів супутникового звʼязку – дочірньої компанії «Ростелекома» РТКОММ, а також дочірнього бізнесу «Газпрому» – ТОВ «Газпром Космічні Системи». Одним із напрямків діяльності компанії є розвиток технологій військового звʼязку. Системи постачають до структур МВС Росії.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України компанія Gilat не закрила свій російський бізнес і продовжує постачати продукцію через дочірню компанію ТОВ Гілат Сателлайт Нетворкс (Євразія).

З початку повномасштабного вторгнення в медіа постійно зʼявляються свідчення про передачу Gilat SkyEdge російській армії на фронт, зазначають розслідувачі. При цьому обсяги постачань за цей період, ймовірно, лише збільшилися: 2021 році таких систем закупили на $982 тис., у 2022 році – на $840 тис., а в 2023 році загальна сума різко стрибнула до $5 млн за рік.

«Системи супутникового звʼязку Gilat масово продають дилери по всій РФ, а в примітках до оголошення часто вказано, що вони підходить для потреб «СВО». Це одна з причин, чому «тарілки» Gilat можна побачити у звітах і інших «помічників» армії російських загарбників», – йдеться у розслідуванні.

За даними митних декларацій, на які посилаються журналісти, системи відправлялися з Ізраїлю і Туреччини, але країною походження товару вказана Україна.

Компанія «Gilat» не має в Україні власного дочірнього виробництва, продукцію під її брендом виготовляє завод ТОВ «Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед» в Ужгороді. Це дочірня компанія американської Jabil Circuit, яка, крім Gilat, випускає також техніку та електроніку під брендами Nespresso, Nokia, Cardo, Velux, Unify, Ceragon, Tele Tec, Visteon, а також під власними торговими марками.

Згідно з митними даними, значну частину товарів дочірньої компанії Jabil експортують до Угорщини. На відміну від Gilat, Jabil вийшла з Росії і закрила там виробництва. Утім, згідно з російськими митними даними, «українські» системи Gilat виготовлені саме Jabil.

Керівник санкційного напрямку проєкту Trap Agressor Роман Стеблівський пояснив, що запровадити обмеження щодо такого бізнесу складно – це потребує «дуже чітких доказів не просто використання їх продукції військовими, а використання у війні проти України».

Нагадаємо, США попереджають союзників, що Китай надавав дані геопросторової розвідки Росії, щоб допомогти у її війні проти України.

Як повідомлялося, Вірменія постачає у РФ європейські та китайські товари в обхід санкцій Заходу. Експорт зріс на 430% порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення.