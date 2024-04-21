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Мирослав Гай Блогер

Україна переможе в усіх варіантах розвитку подій. Але якою ціною?

glavcom.ua
Який вигляд матиме Перемога для України?
фото: Depositphotos

«Хотілося б аби бодай діти та онуки не воювали»

Міркую. Що буде, якщо Україна програє? Я в це не вірю, але розглядаю.

Ну от, наприклад – Допомоги Заходу немає, ми, як курди, боремося своїми силами і Росія фізично захоплює всі території України. Починається партизанська війна, усіх активістів убивають або сажають по тюрмам, у РФ і на території України починаються акти помсти, зокрема на АЕС, мільйони біженців хлинуть в Європу і назавжди міняють Європейський політичний рельєф.

РФ мобілізує тисячі громадян України, зокрема з досвідом сучасної війни, відбирає усі технічні розробки України, переформатовується і готує нову експансію в колишні країни соцтабору.

Далі конвеєром іде Тайвань. Європа отримує ворожу та найбільш фахову армію біля своїх кордонів, Росія – теракти та ще більші санкції, США втрачає останні крихти авторитету, їм після курдів та Афганістану не звикати. Колапси на біржах, втрата довіри в НАТО.

Потім все стабілізується і іде мілітаризація країн з урахуванням нових реалій. Росію такий сценарій цілком влаштовує. За великим рахунком США теж, бо вони стануть головною противагою нового Радянського союзу, більш слабкого, і створять проблеми і ЄС, і Росії. Але є проблемка – Китай. Китай отримує бонуси й від перемоги РФ і від її програшу.

Розглядаємо другий варіант. Україна перемагає. Що означає перемогу для України? Допомога приходить, ми відбиваємо агресію РФ, знижуємо їх бойовий потенціал, переходимо в стратегічну оборону, про кордони 1991 року я навіть не згадую в поточній ситуації, закріплюємося там де можемо і зберігаємо Державу, національні та конституційні інституції, переходимо в перемовини з РФ у посередництві США та ЄС, не Турції, закріплюємо лінію розмежування, там де стоїть український солдат.

Припиняємо вогонь. Далі ці території вважаються спірними, як зараз між Турцією та Грецією. Санкції продовжують діяти і потроху вбивають економіку РФ, ми відбудовуємось, мілітаризуємось, проводимо реформи та вступаємо до ЄС та НАТО, з умовою в договорі не відвоювати спірні території силами Альянсу.

Певен, жоден з цих сценаріїв не збудеться, буде щось середнє, довге та ще більшою кров'ю.

Але, як не дивно, Україна переможе в усіх варіантах розвитку подій в стратегічній перспективі, бо згодом, років за 100, РФ не буде.

Але хотілося б аби бодай діти та онуки не воювали та жили в Україні.

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Джерело
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Теги: росія санкції війна Китай Європа Україна Тайвань

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Мирослав Гай

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