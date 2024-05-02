Аналітики назвали 10 будівельних компаній України, які заробили найбільше у 2023 році

Топ-10 будівельних компаній України, які заробили найбільше у 2023 році

До вибірки аналізу потрапили лише компанії з комерційною організаційно-правовою формою, які не перебувають у стані припинення

Аналітики YouControl.Market з’ясували, які українські будівельні компанії мали найбільший чистий дохід у 2023 році. Матеріал з переліком ТОП-10 компаній оприлюднено сьогодні, 2 травня 2024 року.

Трійку лідерів за найбільшим чистим доходом у 2023 році серед будівельних компаній зайняли фірми, що займаються будівництвом доріг:

8,2 млрд грн – ТОВ «Автомагістраль-Південь». Журналісти «Слідство.інфо» повідомляли, що ця компанія пов’язана з очільником Одеси Геннадієм Трухановим, її контролює одеський бізнесмен Олександр Бойко.

8,1 млрд грн – ТОВ «Група крмпаній «Автострала». Вінницька компанія, що входить до фінансово-промислової групи (Група) Максима Шкіля MS Capital. Серед активів групи: ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада», ТОВ «Перша логістична компанія», ТОВ «3С Групп», а також кілька гранітних кар'єрів та агрокомпаній. Слід відзначити, що сукупна сума виграних процедур публічних державних закупівель у 2017-2023 рр. перевищує показник виручки компанії за ці ж роки.

Майже 6 млрд грн – ТОВ «Ростдорстрой». Одеська компанія належить депутату Одеської міської ради від партії мера «Довіряй ділам» Юрію Шумахеру та бізнесмену Євгену Коновалову. Журналісти Bihus.info з’ясували, що дві компанії із групи «Ростдорстрой» – ТОВ «Дорікум» і ТОВ «ІВК «Автомагістраль» – фінансували партію «Довіряй ділам» під час минулої виборчої кампанії і вносили по 750 тис. грн на рахунки партії Труханова. Компанії Групи «Ростдорстрой» (RDS) займаються будівництвом доріг та автострад. Основні активи Групи ТОВ «Ростдорстрой» та ПП «Київшляхбуд».

До десятки найбільших компаній будівельного сектору за згенерованим чистим доходом у 2023 році також увійшли:

ТОВ «Косул» – 3,4 млрд грн. Компанія займається розвідувальним бурінням. Бенефіціаром є Ринат Ахметов – ключова особа групи СКМ.

ТОВ «Солагро» – майже 3 млрд грн. Київська будівельна компанія, що входить до Групи «Солагро». Ключова особа – Ігор Юшко. Компанії групи працюють в сферах постачання природного газу промисловим споживачам; експорту агропродукції, агротрейдінгу. Серед активів групи: ТОВ «Солагро», ТОВ «Солагро трейд», ТОВ «Трансюкрейн», ТОВ «Одеський портовий виробничо-перевалочний комплекс».

ТОВ «Онур конструкціон Інтрнешнл» – 2,9 млрд грн. Ключовими особами Групи «Онур» є Онур та Іхсан Четінджевізи. Компанії групи є активними учасниками процедур державних публічних закупівель.

ТОВ "Київська енергетична будівельна компанія» – 2,5 млрд грн. Будівельна компанія, що входить у Групу «СВС-Дніпро». Ключові особи – Володимир Випирайло та Микола Кравченко. Активи Групи: ПрАТ «СВС-Дніпро», ТОВ «Київська енергетична будівельна компанія», ТОВ «СВС-Енерджі».

ТОВ «Рієлт-буд» – 2,1 млрд грн. Компанія зареєстрована в Києві, займається будівництвом житлових і нежитлових будівель, кінцевою бенефіціарною власницею є Харченко Юлія В'ячеславівна. Юлія Харченко була керівником декількох компаній, що входять складу до Групи «БТ Інвест», ключовими особами якої є громадяни Литви Раймондас Туменас, Марина Познякова та Агне Рузгіене. Дана Група, зокрема, управляє мережею роздрібних магазинів Novus та реалізує проєкти будівельного девелопера «Stolitsa Group». Також вона є учасницею кількох компаній, де іншими учасниками зокрема є компанії зі складу «БТ Інвест».

ПрАТ «Природні ресурси» – 2 млрд грн. Компанія займається розвідувальним бурінням і входить до Групи Віктора Пінчука EastOne, яка була створена в результаті реструктуризації групи Interpipe. Портфель EastOne включає більше 20 бізнесів і широкомасштабних проектів, у тому числі трубно-колісну компанію Інтерпайп, телегрупу StarLightMediа, бізнес-інкубатор в сфері IT Eastlabs та інші.

ПрАТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» – 2 млн грн. Компанія на 80% належить громаді Києва і є одним з найбільших забудовників країни.

Спершу до топ-10 була додана компанія ТОВ «Авангалд- Житомир», але після того як журналісти звернули увагу на аномалію, ми провели додатковий аналіз і зʼясували що ТОВ «Авангард- Житомир» подала звітність двічі: 29.02.2023 р. було подано звіт з помилкою, а 01.03.2023 компанія подала вже виправлений звіт. Відповідно, після зʼясування обставин ми виключили компанію з переліку найбільших.

Топ-10 будівельних компаній України за згенерованим чистим доходом у 2023 році Інфографіка YouControl.Market

Методологія дослідження: аналітики зазначили, що брали до уваги українські будівельні компанії, котрі здійснюють діяльність за 22-ма релевантними КВЕДами (перелік у каталозі YouControl.Market) та показник чистого доходу за даними Держстату у 2023 році

До вибірки аналізу потрапили лише компанії з комерційною організаційно-правовою формою, які не перебувають у стані припинення

Фінансово-промислова група – у загальному сенсі це сукупність компаній із фінансової та/або промислової сфер, які належать до одного чи групи кінцевих бенефіціарних власників та здійснюють взаємодію між собою для досягнення спільних цілей, таких як отримання фінансової вигоди чи оптимізація виробничих процесів.

Нагадаємо, сервіс моніторингу Опендатабот сформував рейтинг найбільших роботодавців 2024 року, базований на даних Державної служби статистики та фінансовій звітності підприємств. Про це йдеться на сайті аналітичного порталу.

До переліку потрапили компанії, які мають найбільшу кількість співробітників за даними фінансової звітності Держстату.

Найбільшим роботодавцем України стала «Укрзалізниця» – у компанії працює 187 620 співробітників. На другому місці із 44 тисячами робітників опинився «АТБ-Маркет». Третю сходинку обіймає «Укрпошта», де працює 34,7 тисяч співробітників.

Варто зазначити, що 9 компаній з рейтингу скоротили кількість своїх співробітників у 2023 році. Так, протягом минулого року «Укрпошта» звільнила 35% своїх працівників. До трійки компаній, які помітно скоротили свій штат торік, також потрапили «Сільпо» (-18.1%) та «Енергоатом» (-12.5%).