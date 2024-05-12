Російський «Газпром» переживає найбільші збитки за 25 років – британська розвідка

У британській розвідці вважають, що прибутки російської компанії будуть зменшуватися до 2030 року через переорієнтацію експорту з європейських ринків

У 2023 році доходи «Газпрому» впали приблизно на 30%, що призвело до річного чистого збитку приблизно в $6,9 млрд

Кремль збирається ще більше обкласти податками одну з найбільших державних компаній – «Газпром», яка і так зазнала рекордних збитків за останніх 25 років. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

У 2023 році доходи «Газпрому» впали приблизно на 30%, що призвело до річного чистого збитку приблизно в 629 млрд рублів ($6,9 млрд). Війна Росії проти України та погіршення відносин із Заходом обмежили діяльність «Газпрому».

У розвідці вважають, що прибутки російської компанії будуть зменшуватися до 2030 року через переорієнтацію експорту з європейських ринків. «Газпром» зміг переорієнтувати частину свого експорту на альтернативні ринки. Але це лише від 5% до 10% втрачених європейських продажів у 2023 році.

За думку розвідників, продажі «Газпрому» можуть збільшитися за рахунок будівництва нової інфраструктури, до прикладу, газопроводу «Сила Сибіру 2».

У 2023 році «Газпром» сплатив російському бюджету 28 млрд доларів - це 9% від загальних доходів бюджету РФ.

«Російський уряд планує ще більше збільшити податкове навантаження на «Газпром» у 2024 році, що, ймовірно, сприяло рішенню «Газпрому» скоротити свої інвестиції на 2024 рік приблизно на 15%», - йдеться у зведенні.

Варто зазначити, що країни-партнери України після початку повномасштабного вторгнення запровадили та посилили санкції проти Росії.

Як повідомлялося, через наслідки повномасштабного вторгнення РФ в Україну, російська енергетична компанія «Газпром» минулого року вперше майже за чверть століття опинилася в мінусі.

Так, згідно з оприлюдненим звітом компанії, після прибутку в 1,23 трильйона рублів у 2022 році, чисті збитки за другий рік війни у ​​2023 році становили близько 629 млрд рублів (еквівалентно €6,4 млрд).