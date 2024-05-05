Financial Times: Росія готує диверсії по всій Європі

Керівник внутрішньої розвідки Німеччини визнав, що у Європі значно зросли ризики диверсій

Європейські спецслужби попередили уряди своїх країн про те, що Росія планує диверсії по всьому континенту. Зокрема, йдеться про вибухи та підпали. Про це пише Financial Times із посиланням на представників європейських спецслужб.

Зазначається, що РФ уже почала здійснювати вибухи, підпали та пошкодження інфраструктури на європейських територіях. І таких випадків може побільшати. При цьому країна-агресорка не надто переймається тим, що це може призвести до жертв серед цивільного населення, кажуть розвідники.

«У Великій Британії підпалили склад з гуманітарною допомогою для України, у Швеції сталася низка залізничних аварій, у Чехії намагались пошкодити залізничну сигналізацію, в Естонії стався напад на автомобіль міністра внутрішніх справ, у Німеччині запобігли нападу на військові та логістичні об'єкти», – пише видання.

У квітні керівник внутрішньої розвідки Німеччини Томас Гальденванг визнав, що у Європі ризики диверсій, підтримуваних іншими державами, значно зросли.

Один високопоставлений європейський урядовець заявив, що через служби безпеки НАТО передається інформація про «чіткі й переконливі російські зловживання», які є скоординованими та масштабними. На його думку, настав час підвищити обізнаність і зосередитись на загрозі російського насильства для європейської території.

До того ж нещодавно, 2 травня, країни НАТО оприлюднили заяву, у якій висловили глибоке занепокоєння зростанням зловмисної діяльності з боку РФ на території союзників.

Нагадаємо, The Insider з'ясувало, що російські шпигуни-нелегали із чеським громадянством допомогли російській розвідці організувати серію вибухів та отруєнь у Європі.

До слова, німецькі спецслужби підготували аналіз військової загрози з боку РФ, який прогнозує, що «з 2026 року» вона може напасти на територію країн-членів Північноатлантичного Альянсу.

Також злочинні дії російських шпигунів у Великій Британії викликають занепокоєння у британському уряді.