Має бути прозорим та захищеним: як НБУ регулюватиме крипторинок

У питаннях упровадження стандартів роботи ринку Україна не буде значно відрізнятися від інших європейських країн

Національний банк України прагне привести регулювання ринку віртуальних активів до європейських стандартів, враховуючи національні особливості правової та фінансової системи. Про це пише НБУ з посиланням на директора департаменту стратегії й розвитку Арсена Макарчука під час конференції Crypto Verse Conference.

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Повідомляється, що регулювання ринку віртуальних активів має забезпечувати баланс між захистом інтересів споживачів, збереженням стабільності та створенням умов для розвитку ринку. Робота крипторинку має бути прозорою, а права учасників ‒ захищені.

«Наразі основне завдання – вибудувати прозорі й зрозумілі правила гри на ринку віртуальних активів, взаємовигідні для всіх: і для надавачів послуг, і для їхніх користувачів», ‒ сказав очільник департаменту.

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За словами Макарчука, у питаннях упровадження стандартів роботи ринку Україна не буде значно відрізнятися від інших європейських країн, але можуть бути певні особливості.

«Регламент має враховувати певні правові реальності, зокрема наявність двох регуляторів (НБУ та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) і відповідний поділ сфер регулювання ринку фінансових послуг між ними. Тобто регулювання має бути приведено до національних реалій, але це не суперечить тому, що концептуально ми маємо йти до одного з ЄС стандарту», – додав Макарчук.

Нагадаємо, інформація про те, що Національний банк України збиратиме дані про всі платежі українців, не відповідає дійсності. У листі НБУ від 1 червня, не йдеться про фізичних осіб.

До слова, відтепер українці знову повинні здійснювати регулярні перевірки лічильників газу, світла та води після завершення опалювального сезону.