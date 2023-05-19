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Нацбанк вводить в обіг нову монету номіналом 10 грн (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нацбанк вводить в обіг нову монету номіналом 10 грн (фото)
Тираж монети номіналом 10 грн складає 10 млн штук
фото: НБУ

На реверсі монети зображені емблема та гасло Сил підтримки ЗСУ: «Завжди поруч»

Сьогодні, 19 травня, Національний банк презентував обігову пам’ятну монету присвячену «Силам підтримки Збройних Сил України». Про це повідомила пресслужба НБУ.

Тираж монети номіналом 10 грн складає 10 млн штук. Її виготовлено зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом, маса – 6,4 г, діаметр – 23,5 мм. Гурт монети – рифлений.

На реверсі монети зображені емблема та гасло Сил підтримки ЗСУ: «Завжди поруч».

Нацбанк вводить в обіг нову монету номіналом 10 грн (фото) фото 1

Аверс монети – ідентичний із аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року, на ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту зображено номінал монети, рік карбування та герб України.

Дизайн монети розробляли Володимир Дем’яненко та Ольга Коваленко. А скульпторами виступили Володимир Дем’яненко і Володимир Атаманчук.

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«Як і всі інші обігові монети України, обігова пам’ятна монета «Сили підтримки Збройних Сил України» є обов’язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів», – наголошують в Нацбанку.

У НБУ додали, що реалізація таких монет як нумізматичної продукції банками-дистриб’юторами не здійснюватиметься.

«Прийматися ці монети від клієнтів також будуть як звичайні обігові монети номіналом 10 грн. Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн таких обігових пам’ятних монет», – підсумували в банку.

Раніше Нацбанк ввів в обіг нову пам'ятну монету, присвячену Чорнобилю.

Теги: монета банк НБУ

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