Рада зменшила вік призовників, НАБУ обшукало кабінет очільника «Укрзалізниці». Головне за 30 травня

Голову правління «Укрзалізниці» Євгена Лященка підозрюють в участі у схемі запровадження «відкатів» на тендерах для «Укрзалізниці»

Очільником Одеської ОВА стане скандальний прокурор, МВФ виділяє другий транш Україні, У голови правління «Укрзалізниці» проходять слідчі дії, Рада зменшила граничний вік призовників із 27 до 25 років, Ці та інші події 30 травня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Очільником Одеської ОВА стане скандальний прокурор

Кабінет міністрів дав погодження на призначення нового голови Одеської обласної державної адміністрації. Ним стане головний прокурор Києва Олег Кіпер. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

МВФ виділяє другий транш: скільки коштів отримає Україна

Україна та Міжнародний валютний фонд погодили на рівні персоналу перший перегляд чотирирічної програми співпраці, що відкриває шлях до виділення другого кредитного траншу в розмірі $900 млн. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. «Після затвердження угоди Радою виконавчих директорів МВФ, що очікується найближчим часом, відкривається шлях до отримання Україною наступного траншу обсягом близько $900 млн», – йдеться в заяві. Зазначається, що засідання Ради директорів з затвердження перегляду планується в наступні місяць-півтора. Місія МВФ працювала над переглядом з початку минулого тижня у Відні.

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У голови правління «Укрзалізниці» проходять слідчі дії – джерело «Главкома»

В кабінеті голови правління «Укрзалізниці» Євгена Лященка, який був призначений на цю посаду близько двох місяців тому, проходять слідчі дії. За інформацією «Главкома», ініціатором обшуків є НАБУ. За попередньою інформацією, Лященка підозрюють в участі у схемі запровадження «відкатів» на тендерах для «Укрзалізниці». Однак, як повідомляє джерело «Главкома», безпосереднім організатором угрупування є інша особа з оточення голови правління.

Дрони атакували Москву і розбомбили… російську пропаганду

Вранці 30 травня, коли жителі Києва намагалися хоч трохи відіспатися після чергової нічної повітряної тривоги з наслідками, Москву та Підмосков’я атакували дрони невідомого походження. Як повідомляють росЗМІ, в атаці було задіяно більше 30 безпілотників. Дрони летіли на дуже малих висотах і вибухали неподалік різних об’єктів.

Рада зменшила граничний вік призовників із 27 до 25 років: що це означає

Верховна рада проголосувала за зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку з 27 до 25 років. Документ пропонує мобілізувати чоловіків віком від 25 до 27 років, які не проходили строкову службу. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.«Загальній мобілізації підлягатимуть військовозобов'язані чоловіки, придатні та обмежено придатні за станом здоров’я, від 25-ти до 60-ти років без досвіду військової служби», – зазначив Гончаренко. Документ передбачає зменшення граничного призовного віку для громадян з 27 до 25-річного віку.

«Владика у стресі». Ексклюзивне інтерв’ю з адвокатами митрополита Павла

Митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Павлу продовжено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 1 липня.На території Києво-Печерської лаври працюють дві державні комісії, які збирають докази порушень умов користування об’єктами, аби на підставі цього розірвати договір. Арешт митрополита Павла – не єдина гучна церковна справа. З кінця минулого року СБУ проводить обшуки у церквах УПЦ (МП), періодично знаходячи там антиукраїнську літературу, російські військові шеврони тощо. Інтереси митрополита Павла і Києво-Печерського монастиря представляють адвокати Микита Чекман, який до того ж є протоієреєм Києво-Печерського монастиря та Олег Поваляєв.

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Центр зайнятості навчає керувати дронами. Як війна змінила ринок праці

Минулого року, після початку повномасштабного вторгнення, роботу втратили, за даними Мінекономіки, близько 5 млн українців. Знайти нову роботу українцям з минулого листопада допомагає, у тому числі, й штучний інтелект. Також з’явилася можливість долучитися до «Армії Відновлення» і виконувати суспільно корисні роботи у регіонах.

Нагадаємо, триває 461-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом цієї доби Російська Федерація завдала чергового масованого авіаційного удару по території України, зокрема, по столиці нашої країни, застосувавши ударні БпЛА Shahed-136/131. 29 із 31 дронів були знищені нашими захисниками. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.