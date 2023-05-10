Держдеп США закликав про термінову необхідність продовжити зернову угоду

У США наголосили на необхідності продовження дії Чорноморської зернової угоди

Державний департамент США підкреслив актуальність, а також нагальну необхідність продовження дії Чорноморської зернової угоди на тлі спроб росіян перешкодити цій ініціативі та використати постачання продовольства в якості зброї. Про це йдеться в заяві Держдепу, оприлюдненій у середу на офіційній Твіттер-сторінці.

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«Існує термінова потреба продовжити та розширити Чорноморську зернову ініціативу, щоб забезпечити кораблям доступ до портів в Україні і щоб на світові ринки могло потрапити більше продовольства», - наголосили в зовнішньополітичному відомстві США.

При цьому в Держдепі навели висловлювання держсекретаря США Ентоні Блінкена про те, що «світ не має кожні кілька тижнів нагадувати Москві, щоб вона припинила використовувати голод як зброю у війні проти України».

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Раніше повідомлялося, що у рамках угоди про експорт продовольства з українських портів експортовано майже 30 млн тонн продукції.

До слова, робота зернового коридору, через який на світовий ринок поставляється сільськогосподарська продукція з України була відновлена.