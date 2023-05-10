Хороші новини з Бахмута, Чехія дасть Україні комплекси «Куб». Головне за 10 травня

На окремих ділянках фронту ворог не зміг втримати натиск українських захисників та відступив на дистанцію до двох кілометрів

Командувач Сухопутних військ повідомив хороші новини з Бахмута, очікуваний контрнаступ може бути не останнім у війні, президентка Грузії відреагувала на подарунки від Путіна, СБУ опублікувала докази співпраці голови Полтавського райсуду з ФСБ,Росія скоїла в Україні майже 100 тис. воєнних злочинів. Ці та інші події 10 травня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Командувач Сухопутних військ повідомив хороші новини з Бахмута

Завдяки продуманій обороні на Бахмутському напрямку, Збройні сили України отримують ефективні результати. Про це заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

Очікуваний контрнаступ може бути не останнім у війні – МЗС

Великий контрнаступ українських військ, якого так всі чекають, може бути не останнім у війні з Росією. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Bild.

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Безвіз та відновлення авіарейсів. Президентка Грузії відреагувала на подарунки від Путіна

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала скасування візового режиму з боку Росії неприйнятним і назвала це провокацією. «Чергова російська провокація! Відновлення прямого авіасполучення та скасування візового режиму з Грузією неприйнятні, поки Росія продовжує агресію проти України та окупує нашу територію», – написала вона в Twitter.

СБУ опублікувала докази співпраці голови Полтавського райсуду з ФСБ

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази співпраці з ворогом очільниці Полтавського районного суду. Посадовиця була завербована ФСБ і «зливала» окупантам інформацію про українських захисників на півдні нашої держави, повідомляє пресслужба відомства.

Чи перейменують УПЦ у РПЦ в Україні? Суд воскресив скандальну справу

До Київського окружного адміністративного суду надійшла справа за позовом Київської митрополії Української православної церкви МП до Міністерства культури, яку не вдалося розглянути з 2019 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Лічильник зла. Росія скоїла в Україні майже 100 тис. воєнних злочинів

Згідно з офіційними даними, які постійно оновлює Управління верховного комісара ООН із прав людини, на середину квітня 2023 року було підтверджено загибель 8534 і поранення 14370 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Найбільше українців гине внаслідок застосування окупантами вибухової зброї з великою зоною ураження: обстріли з важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню, ракетні та авіаудари.

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Навіщо на фронті моноколесо? Заклик зібрати гроші спровокував скандал

Соціальні мережі збурив незвичний збір: магазин електротехніки збирає кошти для моноколеса, яке потім відправить на передову для волонтера для надання першої домедичної допомоги пораненим воїнам ЗСУ.

Чехія передасть Україні зенітно-ракетні комплекси «Куб»

Україна отримає від Чехії два зенітно-ракетні комплекси «Куб» і необхідні для цього ракети. Про це повідомив президент Чехії Петр Павел, передає České noviny.

Історичний пошук послів. МЗС шоковане результатом

За майже два місяці Міністерство закордонних справ знайшло майже 30 «дуже сильних кандидатів» на посаду послів України. Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, триває 441-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Протягом цієї доби противник завдав ракетного удару ракетою С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки на Донеччині. Крім того, завдав 35 авіаційних ударів та здійснив чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах Херсонської області. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.