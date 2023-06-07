Вплине на суми у платіжках: що слід знати про перевірку лічильників

Якщо виявиться, що лічильник газу чи електроенергії вийшов із ладу, рішення про доцільність його ремонту приймає підприємство, яке перевіряє роботу лічильників

Перевірка лічильників води, газу, електроенергії та теплолічильників повинна бути здійсненою протягом трьох місяців після закінчення опалювального періоду

Відтепер українці знову повинні здійснювати регулярні перевірки лічильників газу, світла та води після завершення опалювального сезону. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів, яка набула чинності у червні 2023.

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Перевірка лічильників води, газу, електроенергії та теплолічильників повинна бути здійсненою протягом трьох місяців після закінчення опалювального періоду.

Експерти кажуть, що без цього постачальники послуг нараховуватимуть плату за нормативами, а не за фактичним споживанням – тож це вплине на суми у платіжках українців.

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Якщо виявиться, що лічильник газу чи електроенергії вийшов із ладу, рішення про доцільність його ремонту приймає підприємство, яке перевіряє роботу лічильників.

Перевірка не стосуватиметься мешканців:

окупованих населених пунктів;

територій, де ведуться бойові дії чи можливі бойові дії.

У Законі України «Про метрологію та метрологічну діяльність» йдеться про те, що перевіркою індивідуальних приладів обліку займаються ліцензовані організації. Акт про проведення перевірки необхідно надати до одного з відділень Центру комунального сервісу.

Нагадаємо, із 1 червня в Україні підвищили тариф на світло. Відтепер за кіловат світла на годину доведеться платити 2,64 гривні.

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До слова, директор Yasno визнав, що більшості користувачів не подобається підняття тарифів, і зазначив, що підвищення тарифів на електроенергію для населення не вплине на прибуток постачальника. Отримані ж гроші підуть на відновлення енергосистеми. У першу чергу зростуть фінансові можливості державних підприємств «Енергоатом» та «Укргідроенерго», які накопичили суттєві борги через необхідність компенсувати різницю між тарифом для населення та ринковою ціною. У червні українці отримають платіжки за травень ще зі старим тарифом, а вже в липні прийдуть платіжки за червень по новому тарифу, при цьому вартість електроенергії в Україні залишиться найнижчою в Європі навіть після її підвищення – новий тариф: директор Yasno повідомив про платіжки у червні.

Раніше повідомлялося, що зростання цін все одно неминуче: тільки так Україна зможе зберегти власну енергосистему.