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Збір інформації про всі платежі українців: уточнення від НБУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Збір інформації про всі платежі українців: уточнення від НБУ
НБУ запевняє, що збирає інформацію виключно в наглядових цілях з метою посилення контролю за дотриманням банками вимог
фото ілюстративне

Звіт стосується тільки юридичних осіб

Інформація про те, що Національний банк України збиратиме дані про всі платежі українців, не відповідає дійсності. У листі НБУ від 1 червня, не йдеться про фізичних осіб. Про це повідомляє пресслужба банку.

«У листі НБУ (№ 25-0005/38228), який викликав резонанс у ЗМІ, не йдеться про фізичних осіб. Запитувані дані не передбачають збору інформації, персональних даних фізичних осіб», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Нацбанк з метою посилення нагляду з грудня 2022 року на періодичній основі отримує узагальнену інформацію від банків-еквайрів виключно щодо суб’єктів господарської діяльності, надавачів платіжних послуг – юридичних осіб, які користуються послугами банків з електронної комерції.

«Національний банк надіслав банкам лист-нагадування № 25-0005/38228, мета якого – звернути увагу на необхідність своєчасного і коректного надання інформації згідно з вимогами, визначеними в попередніх листах. Саме цей уточнюючий лист Національного банку оприлюднив підсанкційний проросійський ресурс «Страна.юа» з провокаційно недостовірною його інтерпретаціє», – зазначають в НБУ.

У банку додали, що використовують зазначену інформацію виключно в наглядових цілях з метою посилення контролю за дотриманням банками вимог законодавства України. Наразі Нацбанк продовжує здійснення перевірок низки банків та небанківських фінансових установ, діяльність яких може містити ознаки порушення законодавства України у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та у сфері платіжного законодавства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 5 червня усі банки України щотижня надсилатимуть до Нацбанку дані про карткові операції своїх клієнтів. Звітуватимуть щопонеділка до 16:00 про безготівкові платежі за попередній тиждень.

Теги: банк НБУ гроші

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