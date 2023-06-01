«Долар вже не той». Спробуємо розібратися?

Щодо міжнародної ролі долара США

Останнім часом попадалось багато експертних думок щодо «звершення ери» американського долара: від зменшення його ролі у глобальних валютних трансакціях до занепаду як світової резервної валюти. Вочевидь вдається в знаки черговий епізод із підняттям боргової стелі в США, який близиться до успішної розв’язки. Але у ЗМІ очікувано з’явилася порція хайпу щодо «дефолту» США і апокаліптичні футурологи, часто симпатики різних авторитарних режимів, із заїждженою платівкою, «що долар вже не той».

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Давайте спробуємо розібратись. Дійсно дискусії щодо переосмислення міжнародної ролі американського долара точаться вже певний час. Причини таких спекуляцій: збільшення ролі Китаю (країн BRICS) у глобальній економіці, розвиток цифрових активів і валют, геополітичне напруження (зокрема, санкції проти РФ з 2014 року і замороження активів їх центрального банку у 2022 році також додали певного імпульсу до цієї історії).

Утім статистика річ вперта, і вона свідчить, що світові позиції долара США на глобальному валютному ринку залишаються непохитними. За даними Банку міжнародних розрахунків (BIS), на американський долар приходиться 90% обороту глобального валютного ринку (із 200%, оскільки у трансакції беруть участь дві валюти), що робить його найбільш затребуваною валютою у світі, що торгується. За останні 20 років частка долара в обороті глобального валютного ринку особливо не змінилась, тоді як частка євро знизилась з 39% на максимумі у 2011 р. до 31% зараз, а частка китайського юаню за останні 20 років зросла з 1% до 7%.

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Частка валют у міжнародному валютному ринку, у відсотках Джерело: Bank for International Settlements

За оцінками BIS, світове домінування долара США на глобальних валютних ринках продовжує обумовлюватись низкою факторів:

Його використання як двигуна для валюто-обмінних трансакцій, у тому числі між двома недоларовами валютами, які обмінюються не напряму, а через американський долар.

Провідне значення долара США на глобальних ринках фінансування, де учасники фінансового ринку залучають борги або отримують кредити в іноземній валюті. За обсягом близько половини всіх міжнародних боргових цінних паперів і транскордонних позик деноміновані в доларах США. Мова йде насамперед про «офшорні» ринки (за межами США).

Американський долар займає приблизно половину у глобальній торгівлі (попри те, що частка США у глобальній торгівлі як країни трохи більше 10%).

Міжнародна роль американського долара, у відсотках Джерело: Bank for International Settlements

Єдине, де дійсно спостерігається зменшення ролі долара, – це у використанні його як світової резервної валюти. Частка активів у USD у резервах центральних банків скоротилась з 72% на початку нульових до 58% зараз (середнє значення за останні 20 років – 65%). Утім, і в цій площині, попри нові виклики, домінування долара поки є міцним, принаймні у найближчі декілька десятиліть. Звісно багатополярна світова валютна система буде розвиватись, але її продовжить очолювати долар США, тоді як інші світові резервні валюти будуть намагатись повторити його успіх з точки зору масштабу, безпеки і повної конвертованості.

За оцінкою фахівців міжнародного рейтингового агентства Moody’s, сильні риси американської валюти як резервної у світі обумовлюються тим, що: (1) економіка та фінансова система США є достатньо великими та відкритими, щоб поглинути надлишкові заощадження решти світу; (2) казначейський ринок США глибокий, ліквідний і безпечний; (3) долар США повністю і надійно конвертується в інші валюти.

У той же час, на думку експертів Moody’s, євро може відновити певні позиції, але відсутність спільної фіскальної політики та нинішні ризики фінансової нестабільності обмежать його зростання. Щодо Китаю, то контроль за рухом капіталу та поточна модель розвитку призведуть до уповільнення зростання частки юаня.

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Безперечно, через розвиток цифрових валют, геополітичні протистояння і поширення санкцій, внутрішні процеси в США, які можуть похитнути глобальне лідерство, архітектура світової валютної системи через 20 років може докорінно відрізнятись від нашого уявлення сьогодні. Врешті-решт, падіння британського фунту добре показує, як домінування з часом може зникнути. Тим не менш, робити ставку зараз на близький кінець «ери» долара США у світовій торгівлі, фінансуванні і його ролісвітової резервної валюти, точно не варто. Для цього не має достатніх економічних передумов, а на фінансовому обрії так і не з’явилася валюта, яка б могла претендувати виграти конкуренцію у долара США.