Питання вантажних тарифів Укрзалізниці це питання шкоди державному бюджету – експерт

Підвищення вантажних тарифів може врятувати одну Укрзалізницю, але ударить по всьому державному бюджету – експерт

Питання підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці потребує всебічного аналізу, адже відіб’ється на стані державного бюджету та економіки. Про це заявив директор з транспорту «Ост-Вест Логістік Нетцверк» Микола Сайгак, коментуючи ініціативу щодо підвищення тарифу на вантажі на 37%, яке ініціювала держкомпанія.

«Мінрозвитку розбираються в ситуації. Вони розуміють, що просто махнути шашкою і прийняти те, що пропонує Укрзалізниця, – це, можливо, завдасть більше шкоди для бізнесу і для державного бюджету в найближчі місяці. Питання, що ми робимо краще одному дотаційному підприємству, але завдаємо шкоди взагалі держбюджету. Тому проводяться зараз консультації з тим самим бізнесом і в Укрзалізницею, розглядаються всі питання. Наскільки я розумію, зараз дуже суттєвий тиск на Укрзалізницю щодо питання зменшення непродуктивних витрат», – зауважив Сайгак.

За його словами, Укрзалізниця в умовах війни працює максимально ефективно. Водночас, є певні дії з боку компанії, які викликають у бізнесу запитання.

«Укрзалізниця працює над зменшенням своїх невиробничих витрат, і це, безперечно, плюс. Можливо, з часом ми вийдемо на ту позицію, що Укрзалізниця до максимуму зменшить свої непродуктивні витрати, і тоді буде сенс переглянути їхні потреби. Адже тоді те, на скільки вони хочуть збільшити тарифи, вже буде якось коригуватися з тим, на що погоджується і що може витягнути бізнес. І ми знайдемо якусь золоту середину», – підкреслив Сайгак.

Водночас він підкреслив, що лібералізація ринку залізничних перевезень також зробить свій внесок: вона нав’яже Укрзалізниці конкуренцію, і змусить державного монополіста надавати якісніші послуги.

«УЗ проводила опитування, наскільки всі задоволені якістю послуг, які питання виникають. І там, чесно кажучи, рейтинг задоволеності клієнтів дуже низький, дуже. Близько 67% клієнтів незадоволені роботою Укрзалізниці. Основні питання – відсутність інформування щодо дислокації вагонів; неможливість отримати інформацію про стан вагону, постійні проблеми з нарахуваннями від Укрзалізниці, в яких важко розібратися. Часто трапляються помилки з боку представників Укрзалізниці на місцях, які роблять ці нарахування, і тоді це питання до умовно якісного складу працівників. Тож питання є. Але Укрзалізниця відкрита до діалогу з бізнесом, і такі зустрічі дуже важливі. Напевно, ми все-таки на правильній доріжці і рухаємося кудись в правильному напрямку», – резюмував експерт.

Нагадаємо, нещодавно Укрзалізницю звинуватили у тарифних маніпуляціях у напрямку портів: компанія почала запроваджувати нові коефіцієнти до тарифу в залежності від того, до якого порту направляється вантаж. В результаті найбільший приватний інвестор України, підприємство АрселорМіталл Кривий Ріг, пригрозило Укрзалізниці судовим позовом – адже такі зміни штучні і безпідставні, і є зловживанням монопольним становищем.