Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Питання вантажних тарифів Укрзалізниці це питання шкоди державному бюджету – експерт

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Питання вантажних тарифів Укрзалізниці це питання шкоди державному бюджету – експерт

Підвищення вантажних тарифів може врятувати одну Укрзалізницю, але ударить по всьому державному бюджету – експерт

Питання підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці потребує всебічного аналізу, адже відіб’ється на стані державного бюджету та економіки. Про це заявив директор з транспорту «Ост-Вест Логістік Нетцверк» Микола Сайгак, коментуючи ініціативу щодо підвищення тарифу на вантажі на 37%, яке ініціювала держкомпанія.

«Мінрозвитку розбираються в ситуації. Вони розуміють, що просто махнути шашкою і прийняти те, що пропонує Укрзалізниця, – це, можливо, завдасть більше шкоди для бізнесу і для державного бюджету в найближчі місяці. Питання, що ми робимо краще одному дотаційному підприємству, але завдаємо шкоди взагалі держбюджету. Тому проводяться зараз консультації з тим самим бізнесом і в Укрзалізницею, розглядаються всі питання. Наскільки я розумію, зараз дуже суттєвий тиск на Укрзалізницю щодо питання зменшення непродуктивних витрат», – зауважив Сайгак.

За його словами, Укрзалізниця в умовах війни працює максимально ефективно. Водночас, є певні дії з боку компанії, які викликають у бізнесу запитання.

«Укрзалізниця працює над зменшенням своїх невиробничих витрат, і це, безперечно, плюс. Можливо, з часом ми вийдемо на ту позицію, що Укрзалізниця до максимуму зменшить свої непродуктивні витрати, і тоді буде сенс переглянути їхні потреби. Адже тоді те, на скільки вони хочуть збільшити тарифи, вже буде якось коригуватися з тим, на що погоджується і що може витягнути бізнес. І ми знайдемо якусь золоту середину», – підкреслив Сайгак.

Водночас він підкреслив, що лібералізація ринку залізничних перевезень також зробить свій внесок: вона нав’яже Укрзалізниці конкуренцію, і змусить державного монополіста надавати якісніші послуги.

«УЗ проводила опитування, наскільки всі задоволені якістю послуг, які питання виникають. І там, чесно кажучи, рейтинг задоволеності клієнтів дуже низький, дуже. Близько 67% клієнтів незадоволені роботою Укрзалізниці. Основні питання – відсутність інформування щодо дислокації вагонів; неможливість отримати інформацію про стан вагону, постійні проблеми з нарахуваннями від Укрзалізниці, в яких важко розібратися. Часто трапляються помилки з боку представників Укрзалізниці на місцях, які роблять ці нарахування, і тоді це питання до умовно якісного складу працівників. Тож питання є. Але Укрзалізниця відкрита до діалогу з бізнесом, і такі зустрічі дуже важливі. Напевно, ми все-таки на правильній доріжці і рухаємося кудись в правильному напрямку», – резюмував експерт.

Нагадаємо, нещодавно Укрзалізницю звинуватили у тарифних маніпуляціях у напрямку портів: компанія почала запроваджувати нові коефіцієнти до тарифу в залежності від того, до якого порту направляється вантаж. В результаті найбільший приватний інвестор України, підприємство АрселорМіталл Кривий Ріг, пригрозило Укрзалізниці судовим позовом – адже такі зміни штучні і безпідставні, і є зловживанням монопольним становищем.

Теги: тарифи Укрзалізниця бізнес Порту

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Одіозний Кирило Дмітрієв виявився пов'язаним з бізнесом родини нардепа Геруса
Переговорник Путіна Дмітрієв виявився партнером дружини нардепа від «Слуги народу» (документи)
10 червня, 17:32
Електронна система «єКонопля» запрацювала у березні цього року
Мінагрополітики повідомило, скільки українських підприємств вирощують коноплі
28 травня, 20:36
Залізнична інфраструктура постраждала від російської атаки
Уночі Росія атакувала залізницю у трьох областях (фото)
28 травня, 08:35
За фінансовий рік платформа OnlyFans отримала $6,6 млрд доходу
Власник OnlyFans збирається продати платформу. Reuters назвав ціну угоди
23 травня, 11:33
Запропоновані заходи значно скоротять імпорт відповідних товарів до ЄС
Європарламент підтримав підвищення тарифів на агротовари з Росії та Білорусі
22 травня, 15:52
Академія ДТЕК утретє виборола найпрестижнішу премію у сфері корпоративної освіти
Академія ДТЕК утретє виборола найпрестижнішу премію у сфері корпоративної освіти
22 травня, 12:58
Трамп наполягав на тому, що іноземні країни, а не американці, несуть кінцеву ціну торговельної війни
Адміністрація Трампа визнала тарифний провал: американці платитимуть більше
20 травня, 09:08
Найбільше подорожчало електропостачання
Комунальні тарифи: що подорожчало найбільше за рік
17 травня, 05:45
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита пресреліз
13 травня, 16:34

Бізнес

Питання вантажних тарифів Укрзалізниці це питання шкоди державному бюджету – експерт
Питання вантажних тарифів Укрзалізниці це питання шкоди державному бюджету – експерт
В одній з областей України формується новий промисловий регіон – нардеп
В одній з областей України формується новий промисловий регіон – нардеп
Один із лідерів ринку електроніки України може змінити власника
Один із лідерів ринку електроніки України може змінити власника
Група компаній, яка працює під брендом Yasno в Україні, оприлюднила фінансовий звіт за перший квартал
Група компаній, яка працює під брендом Yasno в Україні, оприлюднила фінансовий звіт за перший квартал
Ударостійкі вікна замість фанери: Метінвест профінансує встановлення нових вікон у пошкоджених будинках Запоріжжя
Ударостійкі вікна замість фанери: Метінвест профінансує встановлення нових вікон у пошкоджених будинках Запоріжжя
«Укрпошта» оголосила про зміну лімітів з 1 липня: нові правила післяплати для підприємців
«Укрпошта» оголосила про зміну лімітів з 1 липня: нові правила післяплати для підприємців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
242K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 червня: ситуація на фронті
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 червня 2025
18K
Михайло Драпатий йде з посади Командувача Сухопутних військ: підсумки піврічних реформ
17K
Сенатори-республіканці дорікають Гегсету за Україну
15K
ISW: Кремль змінив інформаційну тактику
14K
Дослідження показало, де сховатися під час ядерного вибуху

Новини

Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
Вчора, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
Вчора, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
10 червня, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
10 червня, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua