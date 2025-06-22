Білоруський опозиціонер Тихановський уперше зробив заяву про Україну

За словами колишнього політв'язня, він ніколи не був проросійським політиком

Білоруський опозиціонер Сергій Тихановський, якого звільнили з в'язниці, заявив, що підтримує президента України Володимира Зеленського та його народ. Як інформує «Главком», на цьому він наголосив під час своєї пресконференції після звільнення.

«Я повністю підтримую Україну. Президент Зеленський... Я його безмежно і неподільно підтримую», – запевнив Тихановський.

За словами опозиціонера, український президент впродовж повномасштабного вторгнення Росії проходить настільки «важкі» моменти, які не випадали жодному іншому сучасному лідеру у світі.

Як цитує Тихановського видання «Наша Ніва», він заявив, що ніколи не був проросійським політиком.

«У мене був бізнес, у мене були офіси в Москві, Києві та компанія в Литві. І це все. Я ніколи не був проросійським, це фейки. Наш спільний ворог – режим Путіна. Поки він не розвалиться, перемоги в Білорусі не буде», – наголосив опозиціонер.

Тихановський також прокоментував свою поїздку до вже окупованого Росією Криму у 2017 році.

«Я тоді не був політиком і не замислювався про політичні питання, я їздив туди як паломник», – пояснив він.

Сергій Тихановський – білоруський відеоблогер, який у 2019–2020 роках критикував режим Лукашенка, а також оголосив про намір балотуватися у президенти Білорусі. Однак після цього його арештували, а його політичну ініціативу продовжила дружина – Світлана Тихановська.

У грудні 2021 року Сергію присудили 18 років колонії за звинуваченнями в організації масових заворушень та розпалюванні ворожнечі. Після 5 років ув’язнення Тихановський був несподівано звільнений учора, 21 червня, на тлі візиту спецпредставника США Кіта Келлога в Мінськ.

Як заявляв глава білоруського режиму Олександр Лукашенко, рішення звільнити Тихановського та ще низку політичних в'язнів він нібито ухвалив на прохання президента США Дональда Трампа.