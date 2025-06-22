Білоруський опозиціонер Тихановський уперше зробив заяву про Україну
За словами колишнього політв'язня, він ніколи не був проросійським політиком
Білоруський опозиціонер Сергій Тихановський, якого звільнили з в'язниці, заявив, що підтримує президента України Володимира Зеленського та його народ. Як інформує «Главком», на цьому він наголосив під час своєї пресконференції після звільнення.
«Я повністю підтримую Україну. Президент Зеленський... Я його безмежно і неподільно підтримую», – запевнив Тихановський.
За словами опозиціонера, український президент впродовж повномасштабного вторгнення Росії проходить настільки «важкі» моменти, які не випадали жодному іншому сучасному лідеру у світі.
Як цитує Тихановського видання «Наша Ніва», він заявив, що ніколи не був проросійським політиком.
«У мене був бізнес, у мене були офіси в Москві, Києві та компанія в Литві. І це все. Я ніколи не був проросійським, це фейки. Наш спільний ворог – режим Путіна. Поки він не розвалиться, перемоги в Білорусі не буде», – наголосив опозиціонер.
Тихановський також прокоментував свою поїздку до вже окупованого Росією Криму у 2017 році.
«Я тоді не був політиком і не замислювався про політичні питання, я їздив туди як паломник», – пояснив він.
Сергій Тихановський – білоруський відеоблогер, який у 2019–2020 роках критикував режим Лукашенка, а також оголосив про намір балотуватися у президенти Білорусі. Однак після цього його арештували, а його політичну ініціативу продовжила дружина – Світлана Тихановська.
У грудні 2021 року Сергію присудили 18 років колонії за звинуваченнями в організації масових заворушень та розпалюванні ворожнечі. Після 5 років ув’язнення Тихановський був несподівано звільнений учора, 21 червня, на тлі візиту спецпредставника США Кіта Келлога в Мінськ.
Як заявляв глава білоруського режиму Олександр Лукашенко, рішення звільнити Тихановського та ще низку політичних в'язнів він нібито ухвалив на прохання президента США Дональда Трампа.
Коментарі
Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]