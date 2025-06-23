Власник компанії SMK Group Денис Парамонов: Програму «Національний кешбек» необхідно розширити на малих і середніх виробників

У Києві 19 червня пройшов круглий стіл на тему: «Переваги та недоліки різних систем оподаткування в Україні»

Власник компанії SMK Group Денис Парамонов закликав парламент розширити програму «Національний кешбек»

Державну програму «Національний кешбек» необхідно поширити на підприємців (ФОП), які перебувають на спрощеній системі оподаткування та продають товари чи послуги українського виробництва.

На цьому акцентував український бізнесмен, меценат, член Української ради бізнесу, власник компанії SMK Group Денис Парамонов під час круглого столу на тему: «Переваги та недоліки різних систем оподаткування в Україні», який у Києві 19 червня організував парламентський комітет з питань економічного розвитку, передає видання RegioNews.

«Надзвичайно важливо в умовах затяжної повномасштабної війни підтримати малий і середній бізнес. Одним із дієвих інструментів може стати розширення державної програми «Національний кешбек» на підприємців-спрощенців, на ФОП, які працюють на спрощеній системі оподаткування, користуються РРО/ПРРО і готові виконати всі умови програми. Як виробник, що 80% своєї продукції реалізує саме через таких підприємців, переконаний, що цей крок спрацює, дозволить певною мірою вирівняти конкуренцію і надати більше ринкової сили малим і середнім виробникам», – підкреслив Денис Парамонов.

Водночас він закликав народних депутатів, профільні міністерства та відомства, бізнес-асоціації знову повернутися до обговорення щодо встановлення рівноправних умов роботи між виробниками та торговельними мережами.

«Робота з великим ритейлом в Україні – не подарунок. Постачальники продуктів залежать від торговельних мереж, які часто диктують свої умови співпраці. Наслідком цього стає збільшення строків оплати та інші дискримінаційні умови. До початку повномасштабної війни ми порушували це питання, але, не встигнувши його розвʼязати, держава надала ще більші привілеї великим торговельним мережам, зокрема завдяки вже згаданій програмі «Національний кешбек», – резюмував Денис Парамонов.

Заступник керівника Асоціації «М’ясної галузі» Олександр Спасіченко додав, що одним із дієвих інструментів, який допоможе вирівняти ситуацію навколо несправедливих умов співпраці виробників і ритейлерів, може стати практика Євросоюзу.

Йдеться про Директиву ЄС 2019/633, із якої, на його думку, для вітчизняного законодавства можна застосувати положення, де зазначено, що не можна надавати перевагу тим, хто має сильнішу переговорну позицію (великі торговельні мережі), над тими, хто такої позиції не має – власне, це малі підприємці.

Нагадаємо, раніше Українська рада бізнесу, членом якої є Денис Парамонов, уже закликала владу переглянути умови «Національного кешбеку». Виключення з програми підприємців на спрощеній системі оподаткування, як зазначали в організації, спотворює конкуренцію та обмежує розвиток малого і середнього бізнесу.