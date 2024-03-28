«Метінвест» інвестував більше 276 млн грн у капремонт коксових батарей в Запоріжжі

«Метінвест» Ахметова заплатив до бюджету України майже 15 млрд грн податків за 2023 рік

Попри війну металургійний холдинг Ахметова інвестує оновлення обладнання Запоріжкоксу

Попри складнощі, викликані повномасштабним вторгненням Росії, Запоріжкокс Групи «Метінвест» продовжує вкладати гроші в капремонт обладнання коксових батарей. Всього за два роки в ці ремонти компанія інвестувала 276 млн грн.

Протягом 2024 року виконано перекладання двох простінків камер коксування, проведено заміну елементів армування, броней та анкерних колон на печах. Також планується перекладання ще двох простінків камер коксування. На комплексі КБ №2 також виконується ряд ремонтів.

«Попри близькість фронту, підприємство продовжує забезпечувати металургів якісним коксом. Ключовим фактором стабільного виробництва є справність основного обладнання – коксових батарей. З початку 2022 року на капітальне оновлення коксових батарей №2 та №5-6 підприємством спрямовано понад 276 млн гривень», – каже генеральний директор Запоріжкоксу Олександр Бехтер.

Капремонт проводиться в умовах діючого виробництва, що дозволяє підтримувати заплановані обсяги виробництва коксу. Проведений ремонт подовжить термін експлуатації агрегату та знизить навантаження на навколишнє середовище.

Як відомо, «Метінвест» Ахметова заплатив до бюджету України майже 15 млрд грн податків за 2023 рік. Компанія відмовилася від податкових пільг і сплатила податки в повному обсязів, а також направила майже 5 млрд. грн на підтримку ЗСУ і мирних мешканців з початку війни.