Євросоюз остаточно затвердив надання €50 млрд для України

Україна очікує отримати перші гроші з виділених 50 млрд євро допомоги вже в березні

Рада ЄС затвердила надання Україні €50 млрд допомоги

Рада Європейського Союзу сьогодні, 28 лютого, схвалила започаткування інструменту Ukraine Facility, який передбачає виділення 50 млрд євро допомоги для України на 2024-2027 роки. Про це повідомило Міністерство фінансів України.

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Напередодні Європарламент підтримав рішення щодо Ukraine Facility. Схвалення від Ради ЄС стало кінцевим пунктом у започаткуванні інструменту.

Як повідомив прем’єр Денис Шмигаль, Україна очікує отримати перші гроші вже в березні. За словами Шмигаля, Ukraine Facility допоможе нашому уряду фінансувати дефіцит бюджету, збільшить інвестиції в українську економіку та пришвидшить членство в ЄС.

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Натомість, щоб отримувати кошти з цього пакета, Україна має підтримувати та поважати ефективні демократичні механізми, зокрема багатопартійну парламентську систему та верховенство права, а також гарантувати дотримання прав людини, зокрема й меншин.

Принаймні кожні чотири місяці Європарламент запрошуватиме Єврокомісію для обговорення реалізації реформ, які український уряд планує здійснити в межах процесу вступу до ЄС.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз розраховує на тісну співпрацю з Держаудитслужбою України щодо контролю за використанням 50 млрд євро допомоги Україні від міжнародних партнерів.

Нагадаємо, лідери Європейського Союзу у четвер 1 лютого досягли угоди щодо створення плану виділення Україні 50 млрд євро після того, як Віктор Орбан зняв своє вето.

Допомога Євросоюзу в 50 млрд євро для України піде «на зброю та виплати вчителям», заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо. За його словами, саміт ЄС, який відбувається 1 лютого, має забезпечити компроміс усіх 27 країн об'єднання з питань допомоги Києву.