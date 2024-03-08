Законопроєкт про обмеження карткових переказів: Гетманцев заспокоїв українців

«Обмеження не стосуватимуться 99% безготівкових операцій, які здійснюються кожним із нас щодня»

Законопроєкт про обмеження карткових переказів, над яким працюють в Національному банку, стосуватиметься незначної кількості операцій. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю «Укрінформу».

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«Обмеження не стосуватимуться 99% безготівкових операцій, які здійснюються кожним із нас щодня. Йдеться лише про певні аномальні операції, які використовуються торговцями наркотиками, нелегальними спиртом та тютюном, а також представниками нелегального грального бізнесу для здійснення протиправної діяльності. Це великі злочинні «бізнеси», які намагаються залучити до своїх схем багатьох фізичних осіб», – пояснив він.

Народний депутат додав, що 99% безготівкових операцій населення є типовими.

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«Але, напевно, нетиповою є операція, коли пенсіонер на свою картку збирає гроші від 100 незнайомих людей. На жаргоні злочинців це називається «дропер», коли пенсіонер віддає свою картку мовби «в оренду» і за невеличкий відсоток акумулює на ній надходження від невідомих людей, а потім перекидає ці кошти злочинцю», – розповів він.

Гетманцев зазначив, що законопроєкт Нацбанку, коли він буде готовий, публічно обговорюватиметься і фінансовий комітет, за його словами, «ухвалить зважене комплексне рішення».

Нагадаємо, у січні викликала обурення інформація про те, що усі надходження на картки будуть оподатковуватись у розміні 18%. Проте згодом з'ясувалось, що це черговий міф.

Як раніше повідомлялося, нова Національна стратегія доходів України не містить норм щодо оподаткування надходжень на картку фізичної особи. Міністерство фінансів наголосило, що в тексті відсутні слова про «будь-які надходження на картку фізособи».