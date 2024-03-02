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Христо Грозєв розповів про агентів ФСБ серед українських політиків

Надія Карбунар
glavcom.ua
Христо Грозєв розповів про агентів ФСБ серед українських політиків
За словами Грозєва, була частина завербованих політиків, якими керував Віктор Медведчук
фото з відкритих джерел

За словами Христо Грозєва, завербовані ФСБ агенти є і серед української армії, і зараз «невідомо, за кого вони грають»

Росія володіла досить широкою агентурною мережею серед українських політиків та правоохоронців, однак, після початку повномасштабного вторгнення, значна частина з них відмовилась від співпраці з ФСБ та ГРУ. Про це 2 березня заявив керівник розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв.

За словами Грозєва, частина завербованих працювала в українських спецслужбах і правоохоронних органах, але після початку війни вони відмовились надалі співпрацювати з ФСБ.

«Узяли гроші і стали патріотами», – зазначив Грозєв, додавши, що одного з таких агентів викрали російські спецслужби і стратили в місті Солнєчногорск. Згодом відео зі стратою розповсюдили серед українських спецслужбовців.

Також, за словами Грозєва, була частина завербованих політиків, якими керував Віктор Медведчук, але коли той зник на початку війни, вони не змогли виконати завдання. Окрім того, Грозєв стверджує, що є багато діячів, які були «політично активними, проліберальними і фінансувались західними фондами», але паралельно отримували гроші від ФСБ. Зараз вони теж, ймовірно, відмовились від співпраці з ФСБ і зайняли проукраїнську позицію.

За словами Христо Грозєва, завербовані ФСБ агенти є і серед української армії, і зараз «невідомо, за кого вони грають». Грозєв пообіцяв оприлюднити їх дані у співльному розслідуванні Bellingcat та The Insider.

Раніше керівник незалежної міжнародної розвідувальної спільноти Bellingcat Христо Грозєв заявив, що розслідування смерті Олексія Навального завершиться протягом місяця.

Теги: розслідування відео гроші Віктор Медведчук

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