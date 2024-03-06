Де брати гроші? Кілька порад для тих, хто планує збільшувати податки

Непопулярні рішення стають неминучими. Але…

На війну потрібні гроші. Особливо, коли союзники затримують допомогу. Та й на майбутнє маємо розраховувати, перш за все, на себе.

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Тому непопулярні рішення, де знайти кошти на війну, стають неминучими.

Але запропоновані Міністерством фінансів зміни навряд чи досягнуть результату. Ми багато разів бачили, коли підвищення податків не призводило до наповнення бюджету, а навпаки. Зокрема, збільшення акцизних зборів у підакцизній галузі регулярно збільшує не доходи, а «тінь». Для прикладу: тінь у тютюновій галузі досягла рекордних 23%, тінь в алкогольній продукції у межах 28%.

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Минулого тижня, виступаючи перед бізнесом, президент України Володимир Зеленський говорив про нову соціальну угоду, обіцяв, що влада радитиметься з підприємцями із ключових питань. Хочу висловити позицію бізнесу: маючи тіньовий ринок підакцизних товарів, «скруток», контрабанди та інших нелегальних схем ухиляння від податків на 250 млрд грн, влада хоче через підвищення податків зібрати додатково 41 млрд грн у той час, як резерви на чверть трильйона лежать на поверхні.

Спочатку – необхідно закрити «схеми», а потім підвищувати податки.

Крім того, поза увагою залишається пропозиція скорочення видатків: наприклад, наведення ладу у роздутій соціальній сфері, в освіті. Населення скоротилось, а держзамовлення на вищу освіту – ні. Скільки у нас академій наук, різних галузей, які фінансуються з бюджету? Чи це ті витрати, які ми маємо нести під час війни?

Перед тим, як підвищувати податки, потрібно максимально вичерпати і закрити «сірі» і «чорні» схеми, переглянути роздуту соціальну сферу і тільки потім повертатися до підняття податків.

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Окремо питання діяльності державного апарату та правоохоронних органів. Наскільки вони ефективні в сьогоднішніх умовах? Чи оптимізована структура органів державної влади відповідно до військових потреб? Тут також криються мільярдні невикористані резерви.

Тому, замість очікуваного результату отримаємо додаткову напругу у суспільстві та посилення негативних настроїв.