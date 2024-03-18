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У Києві на одній зі станцій метро завтра розпочнеться капітальний ремонт ескалатора

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Києві на одній зі станцій метро завтра розпочнеться капітальний ремонт ескалатора
Капремонти ескалаторів організовують раз на 10-12 років після пробігу в 150 тис. км
фото: Samsonov

Роботи триватимуть орієнтовно до 14 травня

Завтра, 19 березня, на станції метро «Шулявська» стартує капітальний ремонт ескалатора. Про це повідомляє КМДА.

Минулого року тут відремонтували два ескалатори, що сполучають касову залу та проміжний вестибюль. Відзавтра розпочнуть ремонтувати останній ескалатор верхнього нахилу.

Як повідомляє пресслужба, роботи триватимуть орієнтовно до 14 травня.

«Планові капітальні ремонти ескалаторів проводять орієнтовно раз на 10-12 років після пробігу в 150 тис. км. Ескалатор повністю розбирають, проводять заміну зношених запчастин та інші необхідні роботи», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 березня відновив роботу ще один вестибюль станції метро «Хрещатик»

Раніше 8 березня відновила роботу у звичайному режимі станція метро «Дніпро».

Як повідомлялося, редакція Bihus.Info випустила розслідування про розкрадання у столичному метро. У розслідуванні йдеться про маєтки, квартири, авто родичів і тих, хто так і не потрапив у декларацію Брагінського. Журналісти знайшли у деклараціях квартири, ділянки за Києвом та автівки записані за матір чиновника та його цивільну дружину. Проте на запитання журналістів, які були джерела доходів для купівлі цього майна, рідні Брагінського відповідати відмовилися.

До слова, директор столичного метро Віктор Брагінський написав заяву на звільнення. Обов’язки начальника комунального підприємства тимчасово виконуватиме головний інженер Київського метрополітену Віктор Вигівський.

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Теги: метро Київ столиця ремонт

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