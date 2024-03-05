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Ян Валетов Український письменник-фантаст і журналіст

Війна закінчиться, коли російські матері любитимуть своїх синів більше, ніж Путіна

glavcom.ua
Треба, щоб російські матері любили дітей більше ніж чергового царька
фото: radiosvoboda.org

Світ без любові легко перетворюється на світ смерті

Повірте на слово: прокидатися від нічного вибуху – це ще задоволення.

І, звичайно, цілком зрозуміла реакція – побажати тим, хто нас обстрілює, того ж. А ще краще – у потрійному розмірі.

Сьогодні вночі я так і зробив. Вибух вирвав мене зі сну, завив сирени, я звично потягнувся до планшета, зрозумів, що мені не почулося. Звичайно побажав сусідам того, чого вони заслужили, повернувся на другий бік під невдоволене мурчання потривоженої кішки. А потім мені на думку раптово спала фраза Роки Мейєр і сон пройшов. Світ настане тоді, говорила Голда, коли вони любитимуть своїх дітей більше, ніж ненавидіти наших.

Дуже проста формула світу. І дуже глибока одразу.

Ми приречені сусідити з Росією.

Це не доля, не зла доля або чиясь ворожа воля.

Це просто географія.

Вони нікуди не подінуться, як би ми цього не хотіли. На які б межі ми не вийшли, це не зупинить війну.

Нема стіни, яка зупинить ракети.

Немає у світі армій, здатних окупувати 17 мільйонів квадратних кілометрів російської території.

А якщо хтось думає, що ядерна пустка поруч із нами додасть нам щастя, здоров'я та благополуччя, то він помиляється. Це всій планеті здоров'я не додасть.

Це не вихід.

Вихід у коханні.

Не у нашого до них кохання, з цим мінімум на сотню років проблеми.

І даремно нам не потрібна їхня любов: хай подавляться.

Треба, щоб їхні матері любили дітей більше ніж чергового царька. Щоб не кидали їх на корм Молоху, який сидів у Кремлі. Любили синів сильніше, ніж люблять телевізор із шоу Соловйова та Скабєєвої.

Нехай вони живуть багато і сито, щоб не виникало бажання приїхати до сусіда на танку та розграбувати його оселю. Нехай кожен будинок у Росії буде відремонтований і у ньому будуть кондиціонери, унітази, пральні машини, мікрохвильовки та пилососи. Можна і по кілька штук у квартиру, щоб, напевно, не виникло бажання взяти чиїсь кросівки або косметику у вигляді трофея.

Нехай у них будуть виключно щасливі шлюби, гарна ласкава дружина, якісна горілка та різноманітна закуска, на яку завжди вистачить грошей. Дай їм бог благородних, сміливих та справедливих правоохоронців, чесних суддів, непідкупних прокурорів – щоб тріумфувати закон і нікого не садили на пляшку і не ґвалтували шваброю в околиці.

І хай армія у них буде сучасною, сильною та навченою, щоб нікому з них і на думку не спало, що готується напад.

Війни немає там, де людям є, що втрачають.

Роботу, сім'ю, кохання, дітей, нормальне життя, спілкування, подорожі, культуру. Там, де спосіб життя ґрунтується на бажанні зберегти свої цінності, а не знищити чи вкрасти чужі. Де важливо зберегти та поважати свої погляди, а не нав'язати їх комусь.

Весь жах нашого нинішнього становища у тому, що поряд з нами знаходиться суспільство, в якому немає ні кохання, ні ситості, ні добробуту, ні якісної горілки із закускою, ні грошей це купити.

Там більшості нічого втрачати і все одно кого вбивати, тільки платили б гроші. Такі гроші, які ніколи не зароблять, не проливаючи кров.

Вигадана історія, кровожерна пропаганда, людожерська ідеологія помножені на бідність, малоосвіченість і навіюваність величезної маси людей, яким загалом нічого зберігати, цінувати і втрачати.

Світ без любові легко перетворюється на світ смерті. Жити поруч зі світом смерті, вибачте за тавтологію, смертельно небезпечно.

Ось такий парадокс прийшов мені у голову після нічного вибуху. Після 10 років війни. Після двох років повномасштабного вторгнення.

Якщо вони не навчаться любити одне одного більше, ніж нас ненавидіти...

Поки що їх внутрішнє благополуччя не стане для них значить більше, ніж бажання підкорити, грабувати та ґвалтувати.

Поки життя і здоров'я не стануть ціннішими за волю фюрера та вигадок пропаганди...

Ну, далі ви знаєте.

Не знаю, чи зможу я знайти у себе достатньо витримки, щоби побажати їм стати такими, як я намалював. Не впевнений.

Але до Голди варто дослухатися. Вона, очевидно, розуміла за життя.

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Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія історія пропаганда армія гроші

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Ян Валетов

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