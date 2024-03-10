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Bloomberg: Змагання за трильйон доларів на відбудову України набирає обертів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Bloomberg: Змагання за трильйон доларів на відбудову України набирає обертів
Повоєнна реконструкція України може скласти понад 1 трильйон доларів
фото: Bloomberg

Дедалі більше компаній поступово збільшують свою інвестиційну присутність в Україні, готуючись розпочати процес відновлення

Ситуація на лінії фронту не дає жодного уявлення про те, коли і як може закінчитися війна Росії проти України. Однак керівники західних країн, а також державні та приватні компанії, вже розробляють плани повоєнної відбудови України, що може стати найбільшою інвестиційною можливістю принаймні з часів Другої світової війни. Про це пише Bloomberg.

Уряди, керівники та інвестори в очікуванні реконструкції, яка, за оцінками Європейського інвестиційного банку, може скласти понад 1 трильйон доларів. З поправкою на інфляцію це у п’ять разів більше, ніж фінансований США «План Маршалла» після Другої світової війни.

Погляд на відновлювальні роботи по всій Україні – навіть в умовах бойових дій, що тривають вже третій рік – дає уявлення про те, як можуть виглядати масштабні зусилля. Турецькі компанії відновлюють мости й дороги, постачають генератори енергії й мобільні госпіталі, сподіваючись, що матимуть перевагу, коли почнеться конкуренція за великі контракти. Однак поки що мало що з цього розраховане на довгострокову перспективу.

Німецькі та австрійські компанії планують підприємства в інфраструктурі та обороні, JPMorgan Chase & Co. чекає на робочі групи для «передпроєктного планування», а Данія поки що виділила $130 млн на відбудову суднобудівного хабу в Миколаєві.

Німецький виробник будівельних матеріалів Fixit минулого року відкрив новий виробничий майданчик на заході України, а хімічна компанія Bayer AG оголосила про інвестиції у виробництво насіння. Австрійська компанія Waagner-Biro Bridge Systems, яка виробляє модульні сталеві шляхопроводи, що перетинають річки й долини, вже розпочала виробництво на заводі на Заході Україні. 

З огляду на те, звідки надходитимуть гроші, американські та європейські компанії, ймовірно, отримають більшу частину контрактів, коли вони з'являться. Туреччина, однак, тим часом просувається вперед.

За два роки війни турецькі будівельні підрядники завершили 70 проєктів в Україні на загальну суму близько $1 млрд. Найбільша з них, Onur Group, ремонтує підірвані мости, такі як міст в Ірпені на околиці Києва. У співпраці з південнокорейською Samsung C&T Corp. Onur Group також будувала в Україні мобільні шпиталі. Згодом компанія хоче відновити реконструкцію Міжнародного аеропорту «Дніпро», а також деякі проєкти з будівництва автодоріг.

За даними агентства, військові дії можуть перешкодити реалізації багатьох планів, тому що якісь об'єкти можуть зазнати ударів. Ще однією проблемою є пошук робочої сили, через мобілізацію людей не вистачає.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів України спрямував з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 9,3 млрд гривень на програму швидкої відбудови для 13 регіонів країни.

Теги: інвестиції війна гроші

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