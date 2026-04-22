«Метінвест» інвестував майже 40 млрд в економіку України за час війни

Христина Жиренко
Металургійний холдинг Ахметова увійшов до Топ-3 найбільших інвесторів в Україну

Група «Метінвест» увійшла до трійки найбільших приватних інвесторів України за час повномасштабної війни за версією NV. За чотири роки компанія інвестувала 37,8 млрд грн у підтримку та розвиток своїх підприємств.

Загалом, за оцінкою видання, 50 найбільших інвесторів вклали в економіку 454,7 млрд грн. Йдеться саме про капітальні інвестиції – кошти, які пішли на відновлення виробництва, ремонт інфраструктури та запуск нових потужностей.

Як пояснив генеральний директор «Метінвесту» Юрій Риженков, у центрі інвестиційної політики під час війни - збереження бізнесу в Україні. «Ми інвестуємо насамперед в українські активи. Це ремонт і модернізація, щоб підприємства працювали стабільно й залишалися конкурентними. Основний фокус під час війни – це збереження підприємств і колективів. Але найважливіші інвестиції попереду: після перемоги це буде масштабна модернізація і зелена трансформація підприємств. А також участь у відбудові України», – каже Риженков.

Паралельно компанія формує довгострокову стратегію, пов’язану із «зеленим» переходом і виходом на європейський ринок. Зокрема, йдеться про модернізацію виробництва та плани будівництва заводу в Італії, який використовуватиме українську сировину.  

Риженков також нагадав, що до війни ключові інвестиції спрямовувалися у Маріуполь. Після початку вторгнення компанія змінила пріоритети: запустила військове виробництво та спрямувала понад 10 млрд грн на підтримку країни, з яких 7,3 млрд грн – на потреби армії.

Серед інших великих інвесторів – компанії групи SCM, включно з ДТЕК. Загальний обсяг інвестицій групи від початку війни перевищив 150 млрд грн.

Як відомо, загальна допомога «Метінвесту» Україні від початку повномасштабного вторгнення становить 9,3 млрд грн, із них 4,9 млрд грн – це допомога армії в межах ініціативи «Сталевий фронт». Компанія розробила спеціальні захисні панцирі для танків Abrams, Bradley, Т-64, і навіть системи Patriot, а також забезпечує бійців протимінними тралами власного виробництва. Крім того, фахівці «Метінвесту» будують підземні шпиталі класу NATO Role 2, а також забезпечують бійців амуніцією, транспортом та засобами розвідки.

