Перед переглядом тарифів «Укренерго» потрібно оцінити ефективність попередніх рішень – експерт

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Зміна тарифів в енергетиці потребує прозорого обґрунтування та оцінки наслідків для бізнесу, – експерт

Плани щодо перегляду тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії мають супроводжуватися чітким обґрунтуванням та аналізом результатів попередніх тарифних рішень. Таку думку висловив амбасадор українського бізнесу, економічний експерт Андрій Забловський, коментуючи дискусію навколо можливого коригування тарифів НЕК «Укренерго».

За його словами, бізнес традиційно готовий сприймати необхідні рішення в енергетичній сфері, однак очікує прозорого пояснення причин таких кроків і підтвердження їхньої ефективності.

«Перш ніж говорити про нові рішення, варто оцінити, наскільки ефективними були попередні. Чи вдалося вирішити проблеми, які стали підставою для минулих переглядів тарифів, і які результати отримали всі учасники ринку», – зазначив Забловський.

Експерт наголосив, що енергетичний сектор слід розглядати як єдину систему, де будь-які зміни впливають не лише на окремих операторів, а й на бізнес, споживачів та економіку загалом. Саме тому, на його думку, важливо забезпечити баланс між потребами енергетичної галузі та можливостями підприємств, які працюють в умовах війни.

Окрему увагу Забловський звернув на питання довіри до рішень у сфері енергетики: за його словами, бізнес хоче бути впевненим, що додаткові кошти спрямовуватимуться на підвищення стійкості та надійності енергосистеми, а не лише на покриття накопичених проблем.

«Бізнес не хоче бути інвестором неефективних рішень. Підприємства очікують, що додаткові ресурси справді допоможуть зміцнити енергетичну систему та підготувати її до нових викликів», – підкреслив він.

На його думку, напередодні нового опалювального сезону пріоритетом має залишатися підвищення стійкості енергосистеми до можливих атак та забезпечення її стабільної роботи, а всі рішення щодо тарифної політики повинні базуватися на прозорих розрахунках і зрозумілих для бізнесу механізмах.

Раніше в Об’єднанні підприємств Укрметалургпром (УМП) також закликали НКРЕКП переглянути підвищення тарифу на передачу та диспетчерське управління електроенергією: там заявили, що пропозиція щодо нових тарифів є економічно необґрунтованою, і завдасть додаткового удару по українській промисловості в умовах війни.