Зеленський і Рютте вшанували у Києві пам’ять полеглих українських воїнів (відео)

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув з офіційним візитом до Києва

Президент Володимир Зеленський разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та представниками країн-членів Альянсу вшанували пам’ять полеглих українських захисників біля Стіни памʼяті у Києві. Цим заходом розпочався офіційний візит Північноатлантичної ради НАТО до України, про що глава держави повідомив у Facebook, інформує «Главком».

«Розпочали візит Північноатлантичної ради НАТО до України з вшанування памʼяті полеглих українських воїнів біля Стіни памʼяті», – зазначив Зеленський.

У Києві вище керівництво Альянсу та дипломати всіх країн-учасниць поклали квіти до Стіни памʼяті біля Михайлівського Золотоверхого монастиря.

За ловами президента, на заході були присутні генсекретар НАТО Рютте, голова Військового комітету Альянсу Джузеппе Каво Драгоне та постійні представники і заступники постпредів усіх 32 країн – членів НАТО.

❗️ У Києві візит Північноатлантичної ради НАТО розпочався із вшанування памʼяті полеглих українських воїнів біля Стіни памʼяті, - Зеленський



"Були присутні Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, голова Військового комітету Альянсу Джузеппе Каво Драгоне та постійні представники й… pic.twitter.com/5ZmiLlf0NG — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 3, 2026

«Цінуємо цей знак поваги представників Альянсу до наших воїнів, які захищали нашу країну та всю Європу від російського зла. Дуже важливо памʼятати кожного й кожну, завдяки кому у нас є можливість жити вільно та обирати наш спосіб життя. Світла памʼять полеглим українським захисникам і захисницям. Вічна шана героям!», – наголосив Зеленський.

«Главком» писав, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув з візитом до української столиці. На кадрах оприлюднених пресслужбою видно, що генсека зустрів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Наразі подробиць про те, якою буде програма візиту, поки немає.

Востаннє генеральний секретар НАТО Марк Рютте був у Києві на початку лютого 2026 року. Тут він разом із президентом України Володимиром Зеленським вшанували пам'ять загиблих українських захисників і захисниць.