В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 4 червня 2026 року

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Вдень у столиці температура коливатиметься від 21° до 23°

Сьогодні, 4 червня, в Україні хмарно з проясненнями, в деяких областях короткочасні дощі, грози. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі у північних, більшості центральних областей, вдень в Україні місцями невеликі короткочасні дощі, в західних областях вдень помірні дощі з грозами. Вночі та вранці на півдні країни та в Карпатах подекуди туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°, у західних та північних областях 18-23°.

Прогноз погоди на 4 червня Укргідрометцентр

У четвер, 4 червня, у Києві хмарно з проясненнями. Місцями невеликі короткочасні дощі. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 10-15°, вдень 18-23°, у Києві вночі 13-15°, вдень 21-23°.

Як відомо, цього тижня в Україні розпочнеться метеорологічне літо. Після прохолодного завершення весни холодний циклон почне відступати, поступаючись місцем теплішим повітряним масам. Протягом тижня температура повітря стабільно підвищуватиметься, проте через нестабільну атмосферу у більшості регіонів проходитимуть короткочасні дощі, місцями з грозами.