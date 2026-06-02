Дві компанії втратили ліцензії на проведення азартних ігор через зв’язки з РФ

Геннадій Новіков: Бренди Favbet casino, Favbet poker та Billionaire втрачають право бути присутніми на українському ринку азартних ігор

Державне агентство PlayCity анулювало ліцензії двом компаніям на організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Державного агентства з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні PlayCity Геннадія Новікова.

Йдеться про ТОВ «Фаворит казіно компані» та ТОВ «Фавбет ВІП казіно».

«Підставою для рішень про анулювання ліцензій стали виявлені звʼязки компаній із державою-агресором. Тому тепер бренди Favbet casino, Favbet poker та Billionaire втрачають право бути присутніми на українському ринку азартних ігор», – йдеться у повідомленні.

Новіков наголосив: «Позиція чітка: в Україні не може бути місця бізнесам, які мають звʼязки з державою-агресором. Це пряма вимога закону. Ринок азартних ігор має працювати законно, прозоро й без звʼязків із країною, яка веде війну проти України».

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України розробило та представило масштабну державну Стратегію боротьби з ігровою залежністю. Вперше на офіційному рівні лудоманію визнано фактором, що загрожує не лише добробуту окремих громадян, а й національній безпеці країни.

Раніше комісія з регулювання азартних ігор та лотерей застосувала штрафні санкції до підприємства «Олл Сіті Геймс» (відомого як онлайн-казино SlotCity) на суму понад 4, 3 млн грн. Також було оштрафовано ТОВ «Лімон» на понад 4,3 млн грн.