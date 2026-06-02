Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Дві компанії втратили ліцензії на проведення азартних ігор через зв’язки з РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Дві компанії втратили ліцензії на проведення азартних ігор через зв’язки з РФ
Новіков наголосив, що ринок азартних ігор має працювати законно, прозоро й без звʼязків із РФ
фото: Pexels, diia.gov.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Геннадій Новіков: Бренди Favbet casino, Favbet poker та Billionaire втрачають право бути присутніми на українському ринку азартних ігор

Державне агентство PlayCity анулювало ліцензії двом компаніям на організацію та проведення азартних ігор у гральних закладах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Державного агентства з контролю грального та лотерейного бізнесу в Україні PlayCity Геннадія Новікова.

Йдеться про ТОВ «Фаворит казіно компані» та ТОВ «Фавбет ВІП казіно».

«Підставою для рішень про анулювання ліцензій стали виявлені звʼязки компаній із державою-агресором. Тому тепер бренди Favbet casino, Favbet poker та Billionaire втрачають право бути присутніми на українському ринку азартних ігор», – йдеться у повідомленні.

Новіков наголосив: «Позиція чітка: в Україні не може бути місця бізнесам, які мають звʼязки з державою-агресором. Це пряма вимога закону. Ринок азартних ігор має працювати законно, прозоро й без звʼязків із країною, яка веде війну проти України».

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України розробило та представило масштабну державну Стратегію боротьби з ігровою залежністю. Вперше на офіційному рівні лудоманію визнано фактором, що загрожує не лише добробуту окремих громадян, а й національній безпеці країни.

Раніше комісія з регулювання азартних ігор та лотерей застосувала штрафні санкції до підприємства «Олл Сіті Геймс» (відомого як онлайн-казино SlotCity) на суму понад 4, 3 млн грн. Також було оштрафовано ТОВ «Лімон» на понад 4,3 млн грн.

Читайте також:

Теги: гральний бізнес онлайн-казино азартні ігри PlayCity

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністерство закликає українців долучитися до обговорення 
Мінцифри презентувало Стратегію боротьби з ігровою залежністю до 2035 року
5 травня, 15:04
Жінка розповіла, що хворіє на лудоманію – патологічну залежність від азартних ігор
Лудоманія замість Грузії: тренерка програла в казино мільйон дитячих грошей
6 травня, 21:59
Обліковий запис на Twitch заблоковано через стріми з незаконною рекламою
Twitch-канал заблоковано через незаконну рекламу азартних ігор
7 травня, 14:26
Поштарка програла 170 тисяч гривень пенсійних виплат
На Закарпатті поштарка спустила пенсії місцевих жителів у казино
11 травня, 14:14
У роботі казино комісія виявила порушення
Онлайн-казино SlotCity оштрафовано на 4,3 млн грн
22 травня, 13:31
Нелегальний igaming в Україні перевищує 61,6 млрд грн – Асоціація українських операторів грального бізнесу
Нелегальний igaming в Україні перевищує 61,6 млрд грн – Асоціація українських операторів грального бізнесу
15 травня, 11:27

Бізнес

Дві компанії втратили ліцензії на проведення азартних ігор через зв’язки з РФ
Дві компанії втратили ліцензії на проведення азартних ігор через зв’язки з РФ
Кабмін змінює правила бронювання: критично важливі підприємства готуються до аудиту
Кабмін змінює правила бронювання: критично важливі підприємства готуються до аудиту
Уряд оновив правила оцінки землі
Уряд оновив правила оцінки землі
Після Іспанії – Греція: МХП купує виробника птиці Nitsiakos
Після Іспанії – Греція: МХП купує виробника птиці Nitsiakos
Оновлення правил бронювання: чого чекати працівникам-сумісникам
Оновлення правил бронювання: чого чекати працівникам-сумісникам
В Україні зріс попит на дрова
В Україні зріс попит на дрова

Новини

Бундестаг розкритикував ультраправих за поїздку до Росії
Сьогодні, 13:57
«Росія вичавлює з себе останні сили». Посол Євросоюзу прокоментувала масований удар по Україні
Сьогодні, 11:56
«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Вчора, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Вчора, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Вчора, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Вчора, 12:49

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua