Кабмін змінює правила бронювання: критично важливі підприємства готуються до аудиту

Уряд ухвалив нову масштабну постанову, яка запускає тотальний аудит та посилення критеріїв бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації

Питання економічного бронювання та визначення переліку критично важливих підприємств залишається однією з найгостріших тем в Україні. Кабінет міністрів впроваджує жорсткий алгоритм ревізії раніше виданих статусів.

Нововведення зачеплять як органи державної влади, які формують галузеві списки, так і технічну складову – цифрові бази даних Мінцифри, Міноборони та Пенсійного фонду зазнають суттєвої модернізації для автоматичного обміну інформацією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову № 692 від 30 травня 2026 року.

Обмеження для чинних статусів

Найголовніша новація уряду безпосередньо стосується підприємств, які вже мають погоджений статус критично важливих. Кабмін встановив чітку часову межу для всіх виданих раніше документів. Усі рішення щодо визнання підприємств, установ та організацій критично важливими для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення, які є чинними на момент публікації постанови, зберігають свою силу лише протягом строку, на який вони були прийняті, але не довше ніж до 1 вересня 2026 року.

Після цієї дати кожній структурі доведеться підтверджувати свій статус за оновленими, значно суворішими правилами.

Жорсткі дедлайни для міністерств та ОВА

Кабінет міністрів визначив чіткий графік дій для центральних органів виконавчої влади, військових адміністрацій та обласних держадміністрацій. Вони мають виконати три ключові завдання:

До 10 червня 2026 року – повністю переглянути та оновити регіональні та галузеві критерії, за якими підприємства визнавалися важливими для економіки чи потреб територіальних громад. Мета – зробити їх максимально об’єктивними й застосовувати лише до тих, хто дійсно критично важливий для оборони чи виживання населення;

До 1 липня 2026 року – провести ретельний аналіз відповідності вже визначених підприємств цим новим критеріям. Якщо з'ясується, що галузевий критерій, за яким компанія отримала статус, виключено або змінено – статус критичності має бути негайно скасований;

До 1 вересня 2026 року – провести тотальний перегляд абсолютно всіх ухвалених рішень про критичність (крім тих, які вже встигнуть анулювати під час першої хвилі липневого аудиту).

Про всі оновлені критерії відомства зобов'язані інформувати Мінцифри в десятиденний строк після їх затвердження.

Цифровізація процесу

Окремий блок урядових доручень стосується розробників державних цифрових сервісів, які покликані зробити процес бронювання прозорим та автоматизованим:

Мінцифри має протягом 14 днів із дня публікації постанови доопрацювати програмне забезпечення порталу «Дія» (Єдиного державного вебпорталу електронних послуг), аби технічно реалізувати нові правила. Окрім того, функціонал порталу має протягом трьох днів інтегрувати будь-які нові критерії, які подаватимуть міністерства.

Міноборони, Мінцифри та Пенсійний фонд України отримали термін до 1 серпня 2026 року для повного доопрацювання власних електронних ресурсів та налагодження безперебійної цифрової взаємодії між реєстрами. Це дозволить оперативно верифікувати дані про працевлаштування, сплату податків та військовий облік громадян у режимі реального часу.

Коли постанова та зміни набирають чинності

Постанова № 692 офіційно набирає чинності з дня її опублікування. Проте Кабмін заклав перехідний період для окремих найбільш радикальних технічних коригувань. Зокрема, підпункти 1 та 3 пункту 1 передбачених постановою змін стануть обов'язковими для виконання дещо пізніше – з 1 вересня 2026 року, коли завершиться загальний етап ревізії діючих броней.

Нагадаємо, попри оновлення правил бронювання військовозобов’язаних, найбільше ризиків нова система створює для малих фермерських господарств.