Уряд оновив правила оцінки землі

Окремий блок змін стосується земель оздоровчого та курортного призначення
Кабінет міністрів оновив правила оцінки землі. Зміни допоможуть усунути диспропорції в оцінці землі та збільшити надходження до місцевих бюджетів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

«Нові правила вдосконалюють загальну методологію, що запроваджена після реформи 2021 року, та пропонують більш ефективні рішення для розвитку громад. Насамперед постанова скасовує жорстку прив'язку до адмінцентру при визначенні базових показників. Раніше визначення рентного доходу залежало виключно від кількості населення адміністративного центру громади. Через це, якщо в межах громади були інші – більші чи економічно активніші населені пункти, оцінка земельних ділянок на всій території громади занижувалася», – йдеться у повідомленні.

Однак тепер громадам дозволено використовувати для розрахунків показники найбільш розвиненого населеного пункту.

Окремий блок змін, як зауважує Мінекономіки, стосується земель оздоровчого та курортного призначення. Часто такі ділянки розташовані в містах та селищах і займають великі площі у привабливих зонах. Санаторії та курортні комплекси сплачували значно менший податок.

Тепер такі землі оцінюватимуться за тим же коефіцієнтом, що й забудовані земельні ділянки населених пунктів. Тобто, за вищим показником, оскільки вони активно використовуються і приносять дохід. Крім того, уряд уточнив перелік курортно-рекреаційних зон і офіційно включив до нього місто Одесу. 

Водночас постанова суттєво спрощує життя бізнесу та землевпорядникам, завдяки трьом важливим змінам:

  • Усунення прогалин при розширенні меж населених пунктів: досі не було механізму, як оцінювати земельні ділянки при розширенні меж населених пунктів до моменту проведення повної оцінки всієї території. Нова постанова запроваджує чіткий та зрозумілий алгоритм для таких випадків.
  • Укрупнення оціночних районів: максимальну площу одного району збільшено до 1500 га, що суттєво спростить виконання робіт.
  • Актуальні дані про якість ґрунтів: виконавці робіт з оцінки тепер можуть уточнювати агровиробничі групи ґрунтів на основі реальних сучасних ґрунтових обстежень. Це дозволить отримувати максимально точні дані. Правило поширюється на всі землі, окрім особливо цінних.

Нагадаємо, за понад чотири роки після відкриття ринку сільськогосподарської землі в Україні було укладено 501 619 угод купівлі-продажу на загальну суму 49,7 млрд грн. Загальна площа проданих ділянок становить 977,2 тис. га.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України оновив підходи до нормативної грошової оцінки земель. Нові зміни дозволять знизити податкове навантаження на агровиробників у чотирьох областях України без проведення тривалих процедур переоцінки.

