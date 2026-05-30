Після Іспанії – Греція: МХП купує виробника птиці Nitsiakos

«Наша Ряба» експортується до 70 країн – тепер МХП заходить і на грецький ринок

Юрій Косюк: угода з Nitsiakos дозволить далі інвестувати в розвиток бізнесу в Україні

«Миронівський хлібопродукт» підписав угоду про придбання 70% грецької компанії Th. Nitsiakos AVEE – одного з провідних виробників птиці в Греції з річною виручкою близько 540 млн євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МХП.

Хто такі Nitsiakos і чому це важливо

Th. Nitsiakos AVEE зі штаб-квартирою в місті Яніна на північному заході Греції працює з 1970-х років. За понад півстоліття компанія виросла в потужну групу з власним виробництвом птиці та інших видів м'яса, кормів для тварин і домашніх улюбленців та розгалуженою дистрибуцією. Nitsiakos є провідним виробником птиці в Греції, а за підсумками 2025 року виручка групи становила близько 540 млн євро.

МХП купуватиме 70% компанії поетапно впродовж кількох років із можливістю в майбутньому довести частку до 100%. Угода набуде чинності після отримання стандартних регуляторних дозволів.

Третя велика угода за три роки

Для МХП це вже третє велике міжнародне поглинання з початку повномасштабної війни. У 2025 році компанія придбала іспанську Grupo UVESA – одного з лідерів виробництва птиці та свинини в Іспанії. До того – «Український м'ясний хутір». На початку 2026 року МХП першою серед українських компаній з початку великої війни вийшла на ринок єврооблігацій, залучивши 450 млн доларів: попит перевищив пропозицію у п'ять разів.

Засновник та CEO МХП Юрій Косюк пояснює логіку такої стратегії просто: міжнародна експансія – це буфер, який дає змогу зберігати стійкість і не зупиняти інвестиції в Україні навіть під час війни. «Th. Nitsiakos AVEE – компанія, яка має понад 50 років досвіду роботи у харчовій галузі Греції та побудувала сильний бізнес. Я переконаний, що разом ми побудуємо ефективне партнерство, яке підсилить міжнародну частину групи МХП і в результаті дозволить нашому бізнесу в Україні залишатися стійким і розвиватися», – зазначив Косюк.

32 тисячі працівників і 30 млрд грн інвестицій

За роки повномасштабної війни МХП відкрив у Дніпрі нове підприємство, розпочав виробництво біометану і залишається найбільшим платником податків в агросекторі. Лише з 2022 по 2025 рік компанія вклала в розвиток українського бізнесу близько 30 млрд грн і підтримує команду з 32 тисяч працівників.

МХП – найбільший виробник м'яса птиці в Європі. Продукція під брендами «Наша Ряба», «Апетитна», «Бащинський» та іншими експортується до 70 країн світу.

Нагадаємо, у серпні 2025 року «Главком» писав, як МХП поглинув іспанського виробника UVESA – одну з найбільших міжнародних угод українського агробізнесу.