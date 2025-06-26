Метінвест у 2024 році витратив понад 500 млн на захист довкілля

Метінвест Ахметова за минулий рік збільшив на 50% інвестиції у енергоефективність

Компанія Метінвест у 2024 році, попри складні умови війни, наростила екологічні витрати та посилила фокус на енергоефективності. Згідно з новим звітом, компанія спрямувала $170 млн на охорону довкілля, що на 2% більше, ніж у 2023 році. Також зросли інвестиції у проєкти енергоефективності – на понад 50% р./р., до близько $17 млн.

Також компанія продовжує розвивати енергетичну автономність, зокрема, через встановлення газопоршневих установок і плани запуску сонячних електростанцій. У 2024 році «Метінвест» також реалізував проєкти з ущільнення шламів на Північному ГЗК, що дозволить зменшити навантаження на хвостосховища.

На кінець 2024 року 15 активів «Метінвесту» були сертифіковані за екологічним стандартом ISO 14001:2015, а сім – за стандартом енергоменеджменту ISO 50001:2011. Таким чином, компанія демонструє системний підхід до екологічного управління та поступовий перехід до стійкого виробництва навіть в умовах воєнного часу.

Як відомо, Група Метінвест Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд гривень інвестицій. Цьогоріч інвестиційна програма компанії сягне 10 мільярдів гривень – їх витратять на ремонти, модернізацію та будівництво електростанцій.