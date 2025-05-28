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Метінвест очолив рейтинг українських компаній за інвестиціями в енергетичну автономність

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Метінвест очолив рейтинг українських компаній за інвестиціями в енергетичну автономність

Сонячні, парова, дизель генерація. Метхолдинг Ахметова став лідером серед українських компаній за інвестиціями у власну генерацію

Група Метінвест визнана лідером за обсягом інвестицій в енергетичну незалежність серед 20 українських компаній, які розвивають власну генерацію. Відповідний рейтинг оприлюднило видання Delo.ua.

У дослідженні брали участь великі компанії, за винятком виробників електроенергії. Рейтинг сформовано на основі обсягів чинної та запланованої генерації, а також рівня інвестицій у розвиток енергонезалежності

Згідно з даними Delo.ua, з початку повномасштабної війни 20 компаній побудували та планують збудувати 1,06 ГВт генераційних потужностей, а загальна сума вкладених і запланованих інвестицій становить 28,9 млрд грн.

Окрім Метінвесту, до п’ятірки лідерів увійшли OKKO, «Укрнафта», «Епіцентр» та «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Загалом група Метінвест побудувала і планує побудувати 178 МВт потужностей із загальним обсягом інвестицій 2,245 млрд грн.

«У 2022–2024 роках компанія інвестувала 159,4 млн грн у встановлення 242 дизель-генераторів загальною потужністю 22,9 МВт», – зазначили в Delo.ua.

Крім того, 240 млн грн спрямовано на відновлення, модернізацію та підтримання парової генерації на металургійних і коксохімічних підприємствах. Її номінальна потужність наразі становить 89 МВт

У планах компанії – встановлення газопоршневих генераторів на Північному та Центральному гірничо-збагачувальних комбінатах, а також на меткомбінаті «Каметсталь». Сумарна потужність цих установок становитиме 29 МВт, інвестиції – $26 млн (1,1 млрд грн).

Також у 2025–2026 роках Метінвест планує встановити сонячні електростанції на Центральному ГЗК (23,8 МВт) та «Каметсталі» (13,3 МВт). «Сума інвестицій – $18,1 млн (746,7 млн грн)», – йдеться в повідомленні видання.

Теги: інвестиції рейтинг бізнес

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