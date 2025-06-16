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Перший міністр транспорту: «Укрзалізниця» стала на шлях до корупції та зловживань

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Перший міністр транспорту: «Укрзалізниця» стала на шлях до корупції та зловживань
«Укрзалізниця» ініціювала підвищення вантажних тарифів на 37%
фото: glavcom.ua

Спроба «Укрзалізниці» вручну регулювати тарифи це дискримінація, яка може призвести до корупційних зловживань – Орест Климпуш

«Укрзалізниця» хоче запровадити диференційовані підвищуючі коефіцієнти до залізничних тарифів у напрямку окремих морських портів, але така ініціатива – це пряме порушення законодавства у сфері монополій, та може призвести до корупції та зловживань. Таке переконання висловив голова Федерації роботодавців транспорту України (ФРТУ), перший міністр транспорту України Орест Климпуш. 

«Експортери розраховують логістику, виходячи з реальної ефективності маршрутів, інфраструктурних можливостей, близькості до портів, термінів доставки. Запровадження надбавок до тарифів – це штраф за раціональність. Це збільшує собівартість продукції, знижує конкурентоздатність українського експорту, і, в підсумку, – підриває валютні надходження держави», – пояснив він.

Водночас він попередив, що така непрогнозованість тарифів і втручання в ринкову логіку змусять експортерів переходити на автоперевезення. Відповідно, це призведе до зменшення обсягу перевезень залізницею, а це – удар по самій «УЗ».

«Сьогоднішня тарифна система і так складна, але принаймні побудована на формальній логіці. Введення додаткових «коефіцієнтів за напрямком» – це створення паралельної системи ручного регулювання, що відкриває шлях до зловживань, кулуарного лобіювання й корупції», – наголосив Климпуш.

Він зауважив, що тривожним є також юридичний аспект ініціативи: оскільки «УЗ» – це природна монополія, вона має встановлювати тарифи, які відображають фактичні витрати. Тим часом встановлення підвищуючих коефіцієнтів для певних портів – це формально дискримінаційна практика, порушення принципів тарифної єдності та предмет для антимонопольного розслідування.

«Справжній же мотив цієї ініціативи «УЗ» – спроба «перехресно» фінансувати неефективні порти або не розвинуті логістичні напрямки за рахунок тих, хто вже працює. Це класичне перекладання тягаря з плечей держави на плечі бізнесу. Це не реформа, а відкат у найгірші практики директивної економіки, де рішення приймаються без зважування на наслідки, а логістика стає заручником ручного втручання», – наголосив експерт.

Климпуш підкреслив, що для стимулювання розвитку річкових або малозавантажених портів потрібно вкладати інвестиції в інфраструктуру, створювати спеціальні програми підтримки та компенсувати витрати через бюджет. Натомість ініціатива «УЗ» шкодить національним експортерам, стабільності логістичної системи та репутації держави як передбачуваного партнера для бізнесу.

«Сьогодні від кожного рішення залежить, чи зможе Україна втримати економіку в умовах війни. «УЗ» має бути опорою цієї стабільності, а не джерелом додаткових ризиків», – резюмував експерт.

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Теги: залізниця Укрзалізниця інвестиції тарифи

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