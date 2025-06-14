Відбудова «Охматдиту». Журналісти вирахували, де схована потенційна переплата

За ремонт взялася фірма, яка вже співпрацювала з медзакладом

У першій декаді червня стартував капітальний ремонт сучасного лікувально-діагностичного корпусу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит». За результатами тендеру, підряд дістався ТОВ «Ріола-Модуль ЛТД», яке вже має досвід роботи з цим медзакладом. Компанія запропонувала виконати роботи до кінця поточного року за 293 млн грн, що на понад 70 млн грн менше за очікувану вартість закупівлі. Як проаналізував «Главком», вагому частину будівельних матеріалів підрядник закуповує за цінами, близькими до ринкових. Водночас на деяких позиціях переплата може сягнути близько 10 млн грн.

9 червня у системі держзакупівель ProZorro було опубліковано договір на ремонт зазначеного корпусу лікарні та кошторис (документ, де розписані всі передбачувані витрати на будівництво, вказуються без ПДВ). Договірна ціна – тверда, тобто не піддається впливу інфляції. Прибуток «Ріоли-Модуль» від виконання робіт складатиме 2,29 млн грн. Фінансування відбудови здійснюється коштом пожертв українців, зібраних через фонд «Охматдит – здорове дитинство».

Одна з найбільших сум у кошторисі – 9,27 млн грн, (тут і далі суми вказуються з ПДВ) припадає на HPL панелі 4100х1300х8 мм (колір та фактура 0085 FH White). Підрядник заклав їх за ціною 4,23 тис. грн/кв. м. Водночас компанія Budzirka, яка раніше вже продавала HPL панелі Fundermax для інтер’єрного оздоблення «Охматдиту», нині пропонує їх по 82 євро/кв. м (3,89 тис. грн/кв. м). Тобто кошторисна ціна відрізняється від ринкової несуттєво, менш ніж на 10%.

Ще приблизно 5,5 млн грн планується витратити на плити підвісної стелі Armstrong різної площі, однак їхня товщина і тип кромки не вказуються, що унеможливлює порівняння з ринковими цінами. Та сама історія з алюмінієвими вікнами та дверима, на які витратять 26,23 млн грн. Підрядник не вказав ані розміри, ані виробника. Вікна закладено за ціною 17,8 тис. грн за кв. м. Двері враховано по 38,8 тис. грн за кв. м.

Крім того, понад 90 млн грн буде витрачено на конструкції світлопрозорого фасаду з кріпленнями, опис яких також вкрай скромний. Їх закладено за ціною 32 тис. грн/кв. м. Компанія MDL пропонує їх від 4,2 тис. грн/кв. м, якщо йдеться про звичайний світлопрозорий фасад, і від 27 тис. грн/кв. м, якщо йдеться про вітражне скло. Знайти скляний фасад за ціною, яку запропонував підрядник, вдалося хіба що на сайті ibud.ua. Тут за 32,6 тис. грн/кв. м продавець пропонує алюмінієві вікна для фасаду з фарбуванням від заводу у Києві, а за 21 тис. грн/кв. м – алюмінієві фасади зі скла від польської марки Aluron.

Тактильні плитки поліуретанові напрямні та попереджувальні 300x300х8 мм закладені підрядником по 235 грн/шт. Водночас київські магазини Sozi, Road & traffic, Masteroad, «Зустріч» пропонують їх за роздрібною ціною 174 грн/шт., що на 26% дешевше.

Порівняння цін, запропонованих переможцем-підрядником, із ринковими колаж: glavcom.ua

Світлові панелі 5000K, P=36Вт, 230В, IP44 ДСО20У-36-031 від українського виробника «Ватра» підрядник закуповує по 2,8 тис. грн/шт. Ціна практично відповідає ринку. Виробник нині пропонує такі панелі за 2,72 тис. грн/шт.

Ціна бетонних сумішей та кабелю типу «вита пара» теж відповідає ринку.

За даними YouControl, «Ріола-Модуль ЛТД» зареєстрована у Вишгороді Київської області. Керує та володіє компанією Володимир Духович. З 2016 року ця фірма отримала державних замовлень на 5,88 млрд грн, найбільше в державному підприємстві «Укрмедпроектбуд» МОЗ України при будівництві сучасного комплексу «Охматдиту». Саме «Ріола-Модуль» завершувала будівництво цього об’єкта у 2020 році.

Як повідомляв «Главком», на відновлення «Охматдиту» вже витрачено 36,2 млн грн.

Нагадаємо, 8 липня 2024 року внаслідок ракетного удару було зруйновано частину будівель дитячої лікарні «Охматдит». Постраждали новий лікувально-діагностичний корпус, адміністративний та токсикологічний корпуси, трансформаторна підстанція і хірургічний корпус.