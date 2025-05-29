Командир змушував солдатів будувати котеджі для своєї матері й тещі, погрожуючи фронтом

Протягом трьох років військовослужбовці замість служби працювали на будівництві — під загрозою відправки на фронт

На Дніпропетровщині судитимуть командира військової частини, який протягом майже трьох років примушував підлеглих замість виконання бойових завдань будувати котеджі для своєї матері та тещі. За даними слідства, він погрожував солдатам відправленням на фронт у разі відмови. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

За даними слідства, у 2022 році підполковник вирішив звести два котеджі для своєї матері та тещі. Він змусив військових виконувати будівельні роботи, погрожуючи відправити їх на фронт у разі відмови. Солдати кілька разів залишали частину без офіційного оформлення, щоб працювати на будівництві.

Попри те, що військові фактично не виконували свої службові обов’язки, їм продовжували нараховувати повну зарплату. За попередніми підрахунками, через це держава втратила понад 500 тис. грн. Щоб повернути ці гроші, заявлено цивільний позов.

У листопаді 2024 року працівники ДБР провели обшуки на будівельних майданчиках. Під час слідчих дій вилучили документи, особові справи військових, добові наряди, мобільні телефони та чорнові записи, що підтверджують незаконну діяльність.

Обвинувальний акт уже передано до суду. Командира звинувачують у перевищенні влади та службових повноважень у воєнний час, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Йому загрожує до 12 років ув’язнення.

«Главком» раніше інформував про гучну справу проректора з матеріального забезпечення Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького полковника Петра Ткачука. 7 травня Державне бюро розслідувань оголосило йому підозру у перевищенні службових повноважень в умовах воєнного стану та привласненні військового майна. За даними слідства, посадовець змушував підлеглих прикордонників працювати на будівництві власного будинку та викрав кондиціонери з військової частини. Суд відсторонив Ткачука від посади на два місяці.