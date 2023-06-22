Кабмін заборонив експорт цукру. Що буде з цінами

Національна асоціація цукровиків запевняє, що дефіциту цукру в Україні не буде

Кабмін заборонив експорт цукру до початку нового сезону цукроваріння. Представники галузі запевняють, що цукор усередині країни є у достатній кількості та дефіциту чи здорожчання не буде. Про це пише «Бізнес Телеграф».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Видання пише, що обсяги вивозу цукру до інших країн впродовж останніх місяців були доволі високими. Це призвело до того, що на початок червня цукровики майже вичерпали квоти на сезон 2022/2023 від Мінекономіки.

За даними Держмитслужби, українські експортери вивезли понад 350 тис. тонн цукру та цукровмісної продукції, що становить 95% від запланованого експорту на поточний сезон.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нарощувати постачання стимулювало різке зростання вартості цукру в Європі – в середньому на 61% з серпня 2021 року. Аграріям стало цікаво продавати його на цей ринок. Тож уряд вирішив спрацювати на випередження, запровадивши обмеження, щоб не допустити дефіциту цукру та його здорожчання в Україні.

У Мінекономіки пояснили, що вдатися до таких заходів змушені насамперед задля продовольчої безпеки країни. Тому з метою уникнення дефіциту цього продукту в літньо-осінній період, коли різко зростає його споживання і зростають ціни на внутрішньому ринку, було ухвалено рішення тимчасово встановити нульову квоту на експорт цієї продукції.

У Національній асоціації цукровиків України запевняють, що цукру вистачить всім: і українцям, і європейцям, бо є перехідні залишки – 635 тисяч тонн. У зв’язку з цим в. о. голови правління асоціації «Укрцукор» Назар Михайловин спростував загрозу дефіциту продукту і назвав заборону експорту безпідставною.

«Цукор усередині країни є у достатній кількості й ознак його дефіциту не передбачається, відповідно, зростання вартості не прогнозується», – сказав він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В Україні залишилися 35 працюючих цукрозаводів, з них цукроварінням займатимуться 30. На думку асоціації, їхнього виробництва вистачить і для експорту, і для безперебійного забезпечення населення України продукцією.

Запобігати дефіциту цукру допоможе цього сезону збільшення і посівних площ. За даними профільного міністерства, 2022 року під цукрові буряки було відведено 180,6 тисячі га, а цього року посіви сягнули 214 тисяч га.

Поки що ціни на цукор у роздрібі на зміни не відреагували. Так, згідно з даними сервісу gotoshop, вартість цукру в українських супермаркетах стартує від 32,80 грн/кг. Така ціна товару встановлена ​​в мережі «Ашан». У «Новусі» та «Варусі» кілограм цукру обійдеться мінімум у 32,90 грн. В «ЕКО Маркеті» цукор трохи дорожчий – від 34,90 грн./кг, а в «УльтраМаркеті» – від 41,40 грн./кг. У «Фоззі» ціна на 10 коп. вище – від 41,50 грн./кг.