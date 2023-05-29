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Збільшення відпусток та виплат військовим: зареєстровано законопроєкт

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Збільшення відпусток та виплат військовим: зареєстровано законопроєкт
Згідно з документом, строковикам виплачуватимуться шість тисяч грн на місяць пропорційно часу проходження військової служби
фото: radiotrek.rv.ua

Документ передбачає виплату військовослужбовцям під час дії воєнного стану додаткової винагороди у розмірі 30–100 тисяч грн щомісячно

У Верховній Раді зареєстровано підготовлений робочою групою законопроєкт про збільшення відпусток та виплат військовим. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

Згідно з документом, військові зможуть отримати 40 днів відпустки під час дії воєнного стану (30 днів щорічної та 10 – за сімейними обставинами).

«Збільшення відпусток і виплати – це про справедливість і повагу до наших військових. Буду робити все, щоб парламент ухвалив цю ініціативу», – наголосив Гончаренко.

Крім того, законопроєкт передбачає, що під час дії воєнного стану військовослужбовцям щомісячно буде виплачуватись додаткова винагорода від 30 до 100 тисяч грн пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань в порядку, розмірах та на умовах, встановлених урядом. Також внесено норму по виплаті строковикам у розмірі шість тисяч грн на місяць пропорційно часу проходження військової служби.

Доплати шість тисяч грн на місяць передбачені й для військовослужбовців, які отримали травму під час ведення бойових дій, та які зараховані у розпорядження відповідного командира під час тимчасової непридатності до військової служби, встановленою ВЛК.

Курсанти зможуть отримувати додаткові виплати у розмірі 2350 гривень на місяць.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань прийняли рішення щодо закриття провадження відносно 277 військовослужбовців 501 Окремого батальйону морської піхоти Військово-морських сил України за підозрою у дезертирстві. Після цього військова частина поновила їм виплату грошового забезпечення відповідно до вимог законодавства.

Як повідомлялося, 10 квітня Верховна Рада 277 голосами проголосувала за повернення 30 тис. доплати військовим. Доплати повернули не лише військовим, а й працівникам ДСНС та поліцейським. Вони діятимуть до кінця періоду воєнного стану.

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Теги: військові гроші зарплата

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