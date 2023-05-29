Збільшення відпусток та виплат військовим: зареєстровано законопроєкт

Згідно з документом, строковикам виплачуватимуться шість тисяч грн на місяць пропорційно часу проходження військової служби

Документ передбачає виплату військовослужбовцям під час дії воєнного стану додаткової винагороди у розмірі 30–100 тисяч грн щомісячно

У Верховній Раді зареєстровано підготовлений робочою групою законопроєкт про збільшення відпусток та виплат військовим. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

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Згідно з документом, військові зможуть отримати 40 днів відпустки під час дії воєнного стану (30 днів щорічної та 10 – за сімейними обставинами).

«Збільшення відпусток і виплати – це про справедливість і повагу до наших військових. Буду робити все, щоб парламент ухвалив цю ініціативу», – наголосив Гончаренко.

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Крім того, законопроєкт передбачає, що під час дії воєнного стану військовослужбовцям щомісячно буде виплачуватись додаткова винагорода від 30 до 100 тисяч грн пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань в порядку, розмірах та на умовах, встановлених урядом. Також внесено норму по виплаті строковикам у розмірі шість тисяч грн на місяць пропорційно часу проходження військової служби.

Доплати шість тисяч грн на місяць передбачені й для військовослужбовців, які отримали травму під час ведення бойових дій, та які зараховані у розпорядження відповідного командира під час тимчасової непридатності до військової служби, встановленою ВЛК.

Курсанти зможуть отримувати додаткові виплати у розмірі 2350 гривень на місяць.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань прийняли рішення щодо закриття провадження відносно 277 військовослужбовців 501 Окремого батальйону морської піхоти Військово-морських сил України за підозрою у дезертирстві. Після цього військова частина поновила їм виплату грошового забезпечення відповідно до вимог законодавства.

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Як повідомлялося, 10 квітня Верховна Рада 277 голосами проголосувала за повернення 30 тис. доплати військовим. Доплати повернули не лише військовим, а й працівникам ДСНС та поліцейським. Вони діятимуть до кінця періоду воєнного стану.