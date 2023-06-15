Валютні обмеження призвели до помітного падіння повторних інвестицій бізнесу – Центр Економічного Відновлення

Потреба у фінансуванні відбудови та модернізації економіки може досягти 500 млрд доларів протягом 10 років

Зазначається, що одним із головних джерел фінансування відновлення має стати приватний сектор

Державі критично важливо формувати комфортні умови для приватного сектору, оскільки зараз через валютні обмеження помітно знизились повторні інвестиції бізнесу. Про це йдеться в повідомленні Центру Економічного Відновлення (ЦЕВ).

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«Потреба у фінансуванні відбудови та модернізації економіки може досягти 500 млрд доларів протягом 10 років. Україна зможе мобілізувати принаймні 250 млрд. дол. міжнародної допомоги/репарацій в найближчі роки після перемоги», – йдеться в ньому.

В ЦЕВ наголосили, що у 2023 році загальні річні видатки можуть досягти більше 110 млрд доларів, а щоб їх профінансувати потрібен розмір економіки більший, ніж зараз.

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Зазначається, що одним із головних джерел фінансування відновлення має стати приватний сектор. За оцінками ЦЕВ, він зможе залучити 150 млрд. дол. протягом наступних 10 років.

«Гостре питання перед приватним сектором – валютна лібералізація. Через наявність обмежень на операції бізнес не може виплачувати дивіденди інвесторам, через що спостерігається помітне падіння рівня реінвестування», – підкреслили в «Центрі економічного відновлення».

ЦЕВ зауважив, що, без розвитку бізнесу держава не зможе збільшувати рівень технологічної складності економіки.

Нагадаємо, Національний банк України з 16 червня 2023 року дозволяє українським компаніям-позичальникам переказувати за кордон кошти для виконання зобов'язань за зовнішніми кредитами та позиками.