Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Валютні обмеження призвели до помітного падіння повторних інвестицій бізнесу – Центр Економічного Відновлення

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Валютні обмеження призвели до помітного падіння повторних інвестицій бізнесу – Центр Економічного Відновлення
Потреба у фінансуванні відбудови та модернізації економіки може досягти 500 млрд доларів протягом 10 років
фото з відкритих джерел

Зазначається, що одним із головних джерел фінансування відновлення має стати приватний сектор

Державі критично важливо формувати комфортні умови для приватного сектору, оскільки зараз через валютні обмеження помітно знизились повторні інвестиції бізнесу. Про це йдеться в повідомленні Центру Економічного Відновлення (ЦЕВ).

«Потреба у фінансуванні відбудови та модернізації економіки може досягти 500 млрд доларів протягом 10 років. Україна зможе мобілізувати принаймні 250 млрд. дол. міжнародної допомоги/репарацій в найближчі роки після перемоги», – йдеться в ньому.

В ЦЕВ наголосили, що у 2023 році загальні річні видатки можуть досягти більше 110 млрд доларів, а щоб їх профінансувати потрібен розмір економіки більший, ніж зараз.

Зазначається, що одним із головних джерел фінансування відновлення має стати приватний сектор. За оцінками ЦЕВ, він зможе залучити 150 млрд. дол. протягом наступних 10 років.

«Гостре питання перед приватним сектором – валютна лібералізація. Через наявність обмежень на операції бізнес не може виплачувати дивіденди інвесторам, через що спостерігається помітне падіння рівня реінвестування», – підкреслили в «Центрі економічного відновлення».

ЦЕВ зауважив, що, без розвитку бізнесу держава не зможе збільшувати рівень технологічної складності економіки.

Нагадаємо, Національний банк України з 16 червня 2023 року дозволяє українським компаніям-позичальникам переказувати за кордон кошти для виконання зобов'язань за зовнішніми кредитами та позиками.

Теги: валюта бізнес Національний банк

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іноземні компанії шукають компромісні варіанти скорочення бізнесу у Росії
Популярний виробник одягу та взуття закриває свої магазини в Росії
9 червня, 07:52
Національний банк України
Після стабілізації ситуації в країні НБУ почне поступово знімати валютні обмеження
27 травня, 18:14
Адміністрація прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді завжди була прихильною до Володимира Путіна
Фінансова ізоляція на порозі: як Росія шантажує одну країну, аби врятуватись
23 травня, 16:37
Влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж ворог спричинив руйнування в 1000 кв. м
Росія атакувала Одесу ракетами з іноземними комплектуючими: Банкова вказала на деталі
Вчора, 12:20
Розмір грантів – від 50 до 250 тис. грн
Нові бізнеси під час війни. Директорка Держслужби зайнятості розповіла, як зараз допомагають підприємцям
3 червня, 17:00
Банки та обмінні пункти зобов’язані приймати банкноти іноземної валюти, які «не мають ознак зношення або набули під час обігу одну чи кілька ознак незначного зношення»
За які доларові купюри банки можуть брати комісію: роз’яснення НБУ
12 червня, 19:09
Купюри з певними ушкодженнями відмовляються приймати у банках та обмінниках
Приватбанк не слухає НБУ? Політик розповів, як хотів поміняти долари та потрапив у халепу
13 червня, 20:11
Епідеміологічна ситуація на Херсонщині залишається стабільною
Удар «Калібрів» по Одесі, під водою понад 3 тис. будинків Херсонщини: ситуація в регіонах
Вчора, 11:23
Дмитро Вербицький
Генпрокуратура визнала необгрунтованість двох резонансних «маски-шоу»
Сьогодні, 13:09

Економіка

Валютні обмеження призвели до помітного падіння повторних інвестицій бізнесу – Центр Економічного Відновлення
Валютні обмеження призвели до помітного падіння повторних інвестицій бізнесу – Центр Економічного Відновлення
Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки
Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки
Ціна на ринку електроенергії має давати можливість вільно імпортувати – Галущенко
Ціна на ринку електроенергії має давати можливість вільно імпортувати – Галущенко
«Укренерго» буде просити НКРЕКП скасувати граничні ціни задля енергетичної безпеки України
«Укренерго» буде просити НКРЕКП скасувати граничні ціни задля енергетичної безпеки України
Наслідки підриву Каховської ГЕС. Україна розпочинає будівництво магістральних водогонів
Наслідки підриву Каховської ГЕС. Україна розпочинає будівництво магістральних водогонів
Регулятор схвалив цінові обмеження на енергоринку на рівні, що не покриває собівартості виробництва – «Донбасенерго»
Регулятор схвалив цінові обмеження на енергоринку на рівні, що не покриває собівартості виробництва – «Донбасенерго»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
15 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
Росія стягує ракетні війська на кордон з Україною
13K
«Нам хочуть сказати: здайтесь?» Данілов розповів про тенденцію в іноземних ЗМІ
12K
В Одесі та Кривому Розі пролунали вибухи (оновлено)
9280
Ексгенерал НАТО назвав зброю, якої зараз потребує Україна
8926
У Росії розпочався суд над полоненими «азовцями»

Новини

На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
Сьогодні, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
Вчора, 06:50
Стало відомо, коли союзники почнуть тренувати українських пілотів на F-16
Вчора, 06:12
Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
13 червня, 06:44
Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
12 червня, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
12 червня, 06:28

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту