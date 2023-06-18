Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Зміни на ринку праці: професії, що матимуть попит у найближчі п'ять років

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зміни на ринку праці: професії, що матимуть попит у найближчі п'ять років
У найближчі роки очікується значне зростання кількості робочих місць у сферах освіти
фото з відкритих джерел

Прогнозується зростання професій, пов’язаних з цифровими технологіями

У найближчі п'ять років очікується значне зростання кількості робочих місць у сферах освіти (+10%), сільського господарства (+30%) та цифрової торгівлі. Про це повідомляє український сайт працевлаштування Work.ua.

Найбільше зростання робочих місць очікується за посадами:

  • Оператори сільськогосподарського обладнання.
  • Водії важких вантажівок і автобусів. 
  • Вчителі професійно-технічної освіти.
  • Механіки та ремонтники машин.
  • Фахівці з розвитку бізнесу. 
  • Будівельні конструктори й суміжні професії.
  • Викладачі університетів і вищих навчальних закладів.
  • Інженери-електротехнологи.
  • Робочі листового та конструкційного металу, формувальники й зварювальники.
  • Учителі спеціальної освіти.
  • Водії легких вантажівок або служб доставки.
  • Цифрові фахівці з трансформації.
  • Будівельники.
  • Спеціалісти зі сталого розвитку.
  • Фахівці з цифрового маркетингу та стратегії.

Особливо варто відзначити сектор професій, пов'язаних із сталим розвитком та навколишнім середовищем. Це може свідчити про те, що «зелений» перехід стає значущою тенденцією на ринку праці.

Раніше повідомлялося, у яких сферах очікується скорочення робочих місць найближчим часом.

Також великий кадровий портал оновив рейтинг професій, які приносять найбільше грошей.

До слова, зараз найбільше шансів знайти роботу у представників робочих професій. 

Швачки, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсарі-ремонтники, електрогазозварники становлять 22% всіх поданих вакансій – в Україні цінуються кваліфіковані робітники з інструментом. Легше знайти роботу і робітникам з обслуговування устаткування та машин – водії, трактористи-машиністи сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, токарі, машиністи екскаватора, водії навантажувача, фрезерувальники становлять 17% поданих вакансій.

Під час війни також набули популярності професії вчителя, вихователя закладу дошкільної освіти, фармацевта, інженера, лікаря загальної практики. Вони становлять 15% поданих вакансій.

Теги: рейтинг робота зарплата

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибухи у Подільському районі: Кличко спростував
Вибухи у Подільському районі: Кличко спростував
16 червня, 13:24
В Україні зафіксували зниження цін на огірки
Зробити салат буде дешевше. В Україні впала ціна на популярний овоч
14 червня, 07:34
Зеленський подякував тим, хто допомагає діставати людей із окупованої частини затопленої Херсонщини
«Навіть звірі моральніші, ніж російська держава»: Зеленський про обстріл евакуаційного човна
11 червня, 21:56
Найпростіше влаштуватись українцям на сезонні польові роботи
Робота в Німеччині: що треба робити та скільки платять українським біженцям
8 червня, 13:46
Кошти на фінансування діяльності МАГАТЕ в Україні внесуть порівну австрійське МЗС і Міністерство захисту клімату
Уряд Австрії виділить €1 млн на підтримку діяльності з ядерної безпеки в Україні
8 червня, 07:48
Поляки констатують зменшення попиту на певні товари через повернення українців на батьківщину
Польща зіштовхнулась із новою проблемою після повернення українців додому
6 червня, 13:15
За атакою на «Донвард» стоять кіберсили ГУР Міноборони України
Розвідка здійснила масштабну кібератаку на оборонний завод РФ – ЗМІ
30 травня, 11:29
Попит на інноваційні спеціальності зростає
Центр зайнятості навчає керувати дронами. Як війна змінила ринок праці
30 травня, 10:00
Згідно з документом, строковикам виплачуватимуться шість тисяч грн на місяць пропорційно часу проходження військової служби
Збільшення відпусток та виплат військовим: зареєстровано законопроєкт
29 травня, 22:50

Суспільство

Кулеба прокоментував заяви Пєскова щодо «демілітаризації» України
Кулеба прокоментував заяви Пєскова щодо «демілітаризації» України
Зміни на ринку праці: професії, що матимуть попит у найближчі п'ять років
Зміни на ринку праці: професії, що матимуть попит у найближчі п'ять років
Міністр оборони Німеччини розкритикував ідею «ненасильницького» опору України
Міністр оборони Німеччини розкритикував ідею «ненасильницького» опору України
Наслідки підриву Каховської ГЕС: скільки населених пунктів залишаються підтопленими
Наслідки підриву Каховської ГЕС: скільки населених пунктів залишаються підтопленими
Окупанти за добу випустили по Херсонській області понад 400 снарядів: ситуація в регіонах
Окупанти за добу випустили по Херсонській області понад 400 снарядів: ситуація в регіонах
Росіяни зазнають рекордних втрат з часів розпалу битви за Бахмут – британська розвідка
Росіяни зазнають рекордних втрат з часів розпалу битви за Бахмут – британська розвідка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Повітряні сили застерігають про ракетну небезпеку у двох областях України
38K
На Київщині пролунали вибухи під час тривоги
19K
18 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19K
Катастрофа на Каховській ГЕС: журналісти назвали місце, де була закладена вибухівка
12K
Як не закінчуються війни. Україна, Росія та уроки Першої світової
6332
Путін вихваляється розміщенням ядерної зброї в Білорусі: Байден відреагував

Новини

Путін скиглить, що Порошенко з партнерами «водили його за носа»
Вчора, 18:44
Знищення «Алігатора» і 20 ворожих баз: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Вчора, 06:43
Антикорупційна рада при Міноборони: на організацію чиниться тиск із залученням Шарія і Рабіновича
16 червня, 19:39
Нічна атака на південь: Генштаб повідомив про кількість збитих «Шахедів»
16 червня, 06:47
На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
15 червня, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
14 червня, 06:50

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту