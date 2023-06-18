Зміни на ринку праці: професії, що матимуть попит у найближчі п'ять років

У найближчі роки очікується значне зростання кількості робочих місць у сферах освіти

Прогнозується зростання професій, пов’язаних з цифровими технологіями

У найближчі п'ять років очікується значне зростання кількості робочих місць у сферах освіти (+10%), сільського господарства (+30%) та цифрової торгівлі. Про це повідомляє український сайт працевлаштування Work.ua.

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Найбільше зростання робочих місць очікується за посадами:

Оператори сільськогосподарського обладнання.

Водії важких вантажівок і автобусів.

Вчителі професійно-технічної освіти.

Механіки та ремонтники машин.

Фахівці з розвитку бізнесу.

Будівельні конструктори й суміжні професії.

Викладачі університетів і вищих навчальних закладів.

Інженери-електротехнологи.

Робочі листового та конструкційного металу, формувальники й зварювальники.

Учителі спеціальної освіти.

Водії легких вантажівок або служб доставки.

Цифрові фахівці з трансформації.

Будівельники.

Спеціалісти зі сталого розвитку.

Фахівці з цифрового маркетингу та стратегії.

Особливо варто відзначити сектор професій, пов'язаних із сталим розвитком та навколишнім середовищем. Це може свідчити про те, що «зелений» перехід стає значущою тенденцією на ринку праці.

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Також великий кадровий портал оновив рейтинг професій, які приносять найбільше грошей.

До слова, зараз найбільше шансів знайти роботу у представників робочих професій.

Швачки, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсарі-ремонтники, електрогазозварники становлять 22% всіх поданих вакансій – в Україні цінуються кваліфіковані робітники з інструментом. Легше знайти роботу і робітникам з обслуговування устаткування та машин – водії, трактористи-машиністи сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, токарі, машиністи екскаватора, водії навантажувача, фрезерувальники становлять 17% поданих вакансій.

Під час війни також набули популярності професії вчителя, вихователя закладу дошкільної освіти, фармацевта, інженера, лікаря загальної практики. Вони становлять 15% поданих вакансій.