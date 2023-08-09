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«Нафтогаз» активно закачує газ в підземні сховища

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Нафтогаз» активно закачує газ в підземні сховища
Вже вдалося забезпечити 12,4 мільярдів кубометрів блакитного палива
фото з відкритих джерел

«Це не тільки впливає на об’єми ресурсу для країни, це впливає на ваші платіжки»

Готуючись до зими Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» продовжує у штатному режимі закачувати газ у підземні сховища газу (ПСГ).

Про це заявив голова правління НАК «Нафтогаз» Олексій Чернишов.

«Нафтогаз» активно закачує газ в підземні сховища. Ця робота виконується штатно. Вже нам вдалося забезпечити 12,4 мільярдів кубометрів блакитного палива. Наша мета 14,7 до старту опалювального сезону», – сказав він.

Чернишов наголосив, що незважаючи на те, скільки в Україні газу, варто дбати про енергоефективність. Він порадив українцям відповідно підготувати свої оселі до наступної зими.

«Це не тільки впливає на об’єми ресурсу для країни, це впливає на ваші платіжки», – підкреслив очільник «Нафтогазу».

Нагадаємо, в умовах війни державному «Нафтогазу» вдалось зберегти обсяги видобутку газу і в 2023 році компанія планує збільшити видобуток на 8% з 12,5 млрд куб. м до 13,5 млрд.

Теги: Олексій Чернишов Нафтогаз України газ

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