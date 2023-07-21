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Грузія значно наростила імпорт російського газу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Грузія значно наростила імпорт російського газу
Грузія отримує газ з Азербайджану та РФ
фото з відкритих джерел

Найбільш помітним збільшення імпорту з РФ до Грузії було наприкінці минулого - початку цього року

Азербайджан залишається основним постачальником природного газу до Грузії, проте частка Росії на грузинському ринку зросла. Про це свідчать дані Національної служби статистики Грузії (Грузстат), повідомляє Эхо Кавказа.

Мінімальний імпорт газу із Росії був зафіксований 2018 року і становив $7,8 млн, тобто менш як 3% від загальних поставок.

У 2021-2022 роках частка імпорту газу з РФ перевищила 20%, тоді як за шість місяців 2023 року сягнула 29,2%.

За даними Грузстату, найбільш помітним збільшення імпорту з РФ до Грузії було наприкінці минулого-початку цього року. Зокрема, у листопаді 2022 року імпорт російського газу становив $20,9 млн (40% від загального імпорту), у грудні – $38 млн (45%), у січні та лютому 2023 року – $33,3 млн (37%) та $32,9 млн (39%) відповідно.

Грузія значно наростила імпорт російського газу фото 1

Загальна вартість російського газу, закупленого у період з січня до червня цього року, перевищила $78 млн, що свідчить про ріст на 140% порівняно з першим півріччям минулого року.

Раніше голова Національної комісії з регулювання енергетики та водопостачання Грузії Давид Нарманія заявляв, що ріст імпорту не є тривожним і пов’язаний з транзитом газу до Вірменії.

Теги: росія газ Грузія

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