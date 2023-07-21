Грузія значно наростила імпорт російського газу

Найбільш помітним збільшення імпорту з РФ до Грузії було наприкінці минулого - початку цього року

Азербайджан залишається основним постачальником природного газу до Грузії, проте частка Росії на грузинському ринку зросла. Про це свідчать дані Національної служби статистики Грузії (Грузстат), повідомляє Эхо Кавказа.

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Мінімальний імпорт газу із Росії був зафіксований 2018 року і становив $7,8 млн, тобто менш як 3% від загальних поставок.

У 2021-2022 роках частка імпорту газу з РФ перевищила 20%, тоді як за шість місяців 2023 року сягнула 29,2%.

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За даними Грузстату, найбільш помітним збільшення імпорту з РФ до Грузії було наприкінці минулого-початку цього року. Зокрема, у листопаді 2022 року імпорт російського газу становив $20,9 млн (40% від загального імпорту), у грудні – $38 млн (45%), у січні та лютому 2023 року – $33,3 млн (37%) та $32,9 млн (39%) відповідно.

Загальна вартість російського газу, закупленого у період з січня до червня цього року, перевищила $78 млн, що свідчить про ріст на 140% порівняно з першим півріччям минулого року.

Раніше голова Національної комісії з регулювання енергетики та водопостачання Грузії Давид Нарманія заявляв, що ріст імпорту не є тривожним і пов’язаний з транзитом газу до Вірменії.