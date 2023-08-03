Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

АРМА забрала у «Нафтогазу» колишні заправки Медведчука

Ростислав Вонс
glavcom.ua
АРМА забрала у «Нафтогазу» колишні заправки Медведчука
АРМА розірвала договір управління арештованою мережею АЗС Glusco з ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг»
фото з відкритих джерел

АРМА встановило систематичне порушення «Нафтогаз Ойл Трейдинг» зобов'язання щодо строків подання звітності про результати управління активами

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів, одержаними корупційним шляхом (АРМА), розірвало договір управління арештованою мережею АЗС Glusco з ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг». Про це повідомляє пресслужба АРМА.

За результатами проведених перевірок ефективності управління активами АРМА встановило факти систематичного надання недостовірної інформації про доходи від управління активами, що має негативний вплив на обсяг надходжень, які підлягають перерахуванню до держбюджету.

Також було встановлено систематичне порушення управителем АЗС зобов'язання щодо строків подання звітності про результати управління активами.

«З огляду на викладене, АРМА повідомляє про припинення (розірвання) вказаних договорів з Управителем – товариством з обмеженою відповідальністю «Нафтогаз Ойл Трейдинг» з дня оприлюднення цього оголошення», – зазначили в АРМА.

АРМА терміново повідомило Кабмін про необхідність визначення нового управителя мережі АЗС Glusco, який буде здійснювати діяльність в інтересах держави.

Раніше повідомлялось, що Агентство з розшуку та менеджменту арештованих активів (АРМА) має підозру, що ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг», якому Кабінет міністрів торік передав в управління арештовану мережу АЗС Glusco, не подає або не оформлює належним чином інформацію про діяльність указаної мережі.

Мережа Glusco сформована на базі роздрібного бізнесу компанії «Роснефть», який у 2016 році викупив міжнародний трейдер Proton Energy Group S.A. через споріднену Glusco Energy S.A. Крім АЗС, мережа налічує шість нафтобаз.

Відтоді і до кінця 2021 року мережею володів ізраїльський бізнесмен Нісан Моїсеєв, якого пов'язують з Віктором Медведчуком. Це підтверджував і сам Моїсеєв – казав, що їх пов'язують «дружні відносини, а не ділові».

У березні 2021 року, компанія Proton Energy Group S.A., до якої входить пов’язана з Медведчуком мережа АЗС Glusco, зупинила поставки нафтопродукції на український ринок.

Одночасно з цим у компанії Glusco та на її АЗС пройшли обшуки – Служба безпеки заявила про викриття масштабної оборудки з «тіньової» реалізації неякісних нафтопродуктів. Як наслідок, суд наклав арешт на корпоративні права 28 компаній, у власності яких, зокрема, перебувають АЗС Glusco.

У травні 2022 року управителем мережі АЗС Glusco, відповідно до статті 21-1 Закону про АРМА, урядом визначено ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг».

Нагадаємо, обвинувачений у державній зраді колишній український проросійський політик, державний та громадський діяч Віктор Медведчук і колишній український журналіст Денис Жарких заснували політичний проєкт «Другая Украина» і зареєстрували його в Росії як громадську організацію.

До слова, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило власнику групи «Фінанси і кредит» Костянтину Жеваго про підозру у наданні неправомірної вигоди голові та суддям Верховного Суду в обмін на рішення на його користь у господарській справі.

Читайте також: Ворог біля воріт резиденції Зеленського? Хто сховався у пансіонаті «Гута»
Теги: Віктор Медведчук Нафтогаз України АЗС АРМА

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пансіонат «Гута». Вигляд станом на жовтень 2016 року
Ворог біля воріт резиденції Зеленського? Хто сховався у пансіонаті «Гута» Війна і бізнес
1 серпня, 09:00
Нафтогаз може зазнати одночасних втрат на 13,5 мільйонів доларів США
Американський дипломат застеріг українських урядовців від знищення газовидобувної галузі
13 липня, 12:03
Ціна на газ для населення від «Нафтогазу» становитиме 7,96 грн за куб. м
Як зміняться ціни на газ напередодні зими? «Нафтогаз» дав відповідь
17 липня, 16:48
Зза перше півріччя 2023 року «Укргазвидобування» ввело в експлуатацію 11 свердловин з видобутком понад 100 тис. куб. м на добу кожна
«Нафтогаз» запустив у роботу три потужні свердловини
5 липня, 14:48
З 26 квітня «Нафтогаз» купив у приватних видобувників та трейдерів 740 млн кубометрів газу
Закупівля «Нафтогазом» газу у приватних видобувників дало їм змогу інвестувати у нові буріння – Асоціація
22 липня, 17:09
Вартість послуг іноземних юристів для «Нафтогазу» коштуватиме від 200 євро до 795 євро за годину
Чернишов заплатить 625 тис. євро іноземним юристам за допомогу в оформленні кредитів «Нафтогазу»
23 липня, 20:35
Відповідно до тексту нового законопроєкту пропонується щорічне проведення незалежної зовнішньої оцінки ефективності діяльності АРМА
Звільнення голови АРМА: у парламенті зареєстровано законопроєкт з певним нюансом
21 липня, 18:06
У найближчі один-два тижні ціни на бензин зростуть приблизно на 3-4 грн
Керівник мережі АЗС попередив про зростання цін на пальне
27 липня, 08:10
Медведчук створив «політичний рух» «Другая Украина», і залучає туди втікачів з України
Офіційно. Медведчук зареєстрував у РФ антиукраїнську громадську організацію
28 липня, 10:59

Бізнес

АРМА забрала у «Нафтогазу» колишні заправки Медведчука
АРМА забрала у «Нафтогазу» колишні заправки Медведчука
На Закарпатті з'явиться новий індустріальний парк
На Закарпатті з'явиться новий індустріальний парк
Україна хоче націоналізувати завод в Конотопі російського сенатора
Україна хоче націоналізувати завод в Конотопі російського сенатора
Без розблокування портів не може йтися про відновлення економіки України – голова ФМУ
Без розблокування портів не може йтися про відновлення економіки України – голова ФМУ
Сервіс Megogo підтвердив, що його власником є син ексмера Черновецького
Сервіс Megogo підтвердив, що його власником є син ексмера Черновецького
НБУ ліквідував ще один банк
НБУ ліквідував ще один банк

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
«Журнал обліку журналів». Активіст, який став сапером, розповів, що його бісить в армії
25K
Портников пояснив, чому російська армія завжди гостро потребувала українців
7938
Путін може отримати нові ордери на арешт від Міжнародного кримінального суду
7031
Доки триватиме війна? Німеччина повідомила, скільки у Путіна ще є ресурсу
6378
Із хмарочоса «Москва-Сіті», куди влучив дрон, масово виселяються мешканці
6109
Чи це і справді наша мова?

Новини

Окупанти намагаються наступати під Бахмутом та Мар’їнкою – Генштаб
Сьогодні, 07:02
РФ готує «повітряну армію» для нової атаки на Україну. Генерал спрогнозував наслідки
Сьогодні, 06:32
Спека, місцями дощитиме: прогноз погоди на 3 серпня
Сьогодні, 05:28
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 04:10
3 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Місцями грозові дощі: синоптики дали прогноз на 2 серпня
Вчора, 05:27

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту